У 30-му турі іспанської Ла Ліги в Мадриді відбулося чергове Ель Класіко.

"Реал" здобув перемогу над "Барселоною" - 2:1.

Перший тайм завершився перемогою господарів - 2:0. Однак гості повернулися в гру, коли Оскар Мінгеса по закінченню ігрового часу скоротив відставання в рахунку - 2:1.

У кінцівці зустрічі арбітр Хесус Гіль Мансано цілком міг призначити пенальті у ворота "Реала" після контакту Ферлана Менді і Мартіна Брейтвейта, проте не зробив цього.

Головний тренер "блаугранас" Рональд Куман залишився вкрай незадоволений суддівством і, зокрема, відзначив епізод із непризначенням 11-метрового.

"Якщо ви з Барселони, то повинні бути не задоволені роботою арбітра. Спочатку хочу сказати, що ми не найкраще діяли в першому таймі - і в захисті, і в атаці. У другому таймі ми заграли краще", - цитує Кумана Marca.

"Я тільки хочу запитати, чи був гідним арбітраж? Було пенальті. Для мене це пенальті було очевидним. Я не розумію арбітра на лінії, який перебував за 10 метрів. Падіння Мартіна - це однозначний фол. Суддя може не помітити фолів, але для таких ситуацій є VAR.

ElClasico | Braithwaite get slight touch on his hand from Mendy in min 83



Referee and VAR decided its not penalty pic.twitter.com/94holM4AIf — VAR watch (@WatchVar) April 10, 2021

Я не знаю, для чого потрібен VAR в Іспанії. Усі бачили цей момент, - зазначив коуч.

"Я не єдиний, хто злий через суддівство. Гравці також засмучені. У "Барселоні" є гравці, які грають тут багато років. Я не знаю, чи відчувають вони, що це повторюється вже не вперше.

Боротьба за чемпіонство? Я налаштований оптимістично. Ми показали, що боремося. Ми зробимо висновки і будемо боротися до останньої гри", - впевнений нідерландський фахівець.

За 8 турів до фінішу чемпіонату боротьба загострилася до межі. Лідирує "Атлетіко" - 67 очок. "Реал" відстає від своїх земляків на 1 очко, ще на 1 очко відстає "Барселона".

Огляд матчу "Реал" - "Барселона".