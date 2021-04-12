У 30-му турі іспанської Ла Ліги в Мадриді відбулося чергове Ель Класіко.
"Реал" здобув перемогу над "Барселоною" - 2:1.
Перший тайм завершився перемогою господарів - 2:0. Однак гості повернулися в гру, коли Оскар Мінгеса по закінченню ігрового часу скоротив відставання в рахунку - 2:1.
У кінцівці зустрічі арбітр Хесус Гіль Мансано цілком міг призначити пенальті у ворота "Реала" після контакту Ферлана Менді і Мартіна Брейтвейта, проте не зробив цього.
Головний тренер "блаугранас" Рональд Куман залишився вкрай незадоволений суддівством і, зокрема, відзначив епізод із непризначенням 11-метрового.
"Якщо ви з Барселони, то повинні бути не задоволені роботою арбітра. Спочатку хочу сказати, що ми не найкраще діяли в першому таймі - і в захисті, і в атаці. У другому таймі ми заграли краще", - цитує Кумана Marca.
"Я тільки хочу запитати, чи був гідним арбітраж? Було пенальті. Для мене це пенальті було очевидним. Я не розумію арбітра на лінії, який перебував за 10 метрів. Падіння Мартіна - це однозначний фол. Суддя може не помітити фолів, але для таких ситуацій є VAR.
ElClasico | Braithwaite get slight touch on his hand from Mendy in min 83— VAR watch (@WatchVar) April 10, 2021
Referee and VAR decided its not penalty pic.twitter.com/94holM4AIf
Я не знаю, для чого потрібен VAR в Іспанії. Усі бачили цей момент, - зазначив коуч.
"Я не єдиний, хто злий через суддівство. Гравці також засмучені. У "Барселоні" є гравці, які грають тут багато років. Я не знаю, чи відчувають вони, що це повторюється вже не вперше.
Боротьба за чемпіонство? Я налаштований оптимістично. Ми показали, що боремося. Ми зробимо висновки і будемо боротися до останньої гри", - впевнений нідерландський фахівець.
За 8 турів до фінішу чемпіонату боротьба загострилася до межі. Лідирує "Атлетіко" - 67 очок. "Реал" відстає від своїх земляків на 1 очко, ще на 1 очко відстає "Барселона".