Фото: shakhtar.com

У Всесвітній день авіації і космонавтики свій 34-й день народження відзначає колишній форвард донецького "Шахтаря" Луїс Адріано.

Не оминув цього факту й УЄФА.

"Вітаємо з 34-річчям екснападника "Шахтаря" і "Спартака" Луїса Адріано!" - йдеться в заяві УЄФА.

Нагадаємо, Адріано виступав за донецький "Шахтар" з 2007 по 2015 рік, потім перейшов в італійський "Мілан", а зараз виступає за бразильський "Палмейрас", з яким виграв Кубок Лібертадорес.

У складі "гірників" Адріано виграв шість чемпіонатів України і Кубок УЄФА-2008/09, а також став найкращим бомбардиром в історії клубу.