Станом на сьогодні “червона” зона карантину діє у Києві та 11 областях
Станом на сьогодні “червона” зона карантину діє у Києві та 11 областях
У Нідерландах опублікували записи розмов обвинувачених у справі MH17
У Нідерландах опублікували записи розмов обвинувачених у справі MH17
Зеленський офіційно ініціював переговори з Путіним (оновлено)
Зеленський офіційно ініціював переговори з Путіним (оновлено)
Кабмін оприлюднив постанову про те, хто може отримати "карантинні" 8 тис. грн
Кабмін оприлюднив постанову про те, хто може отримати "карантинні" 8 тис. грн
Атака России. План «Легализация Донбасса». Активная фаза
Атака России. План «Легализация Донбасса». Активная фаза
Журналісти Sky News побували у військовому таборі біля Воронежа
Журналісти Sky News побували у військовому таборі біля Воронежа
20 интересных фактов из жизни принца Филиппа
20 интересных фактов из жизни принца Филиппа
Іран повідомив про диверсію на підземному заводі у Натанзі, де збагачують уран (оновлено)
Іран повідомив про диверсію на підземному заводі у Натанзі, де збагачують уран (оновлено)
​Жінка з фейку про "розіп'ятого хлопчика" досі наполягає на правдивості цієї історії
​Жінка з фейку про "розіп'ятого хлопчика" досі наполягає на правдивості цієї історії
ГоловнаСпорт

УЄФА привітав найкращого бомбардира в історії "Шахтаря" з днем народження

Сьогодні Луїсу Адріано виповнилося 34 роки.

Фото: shakhtar.com

У Всесвітній день авіації і космонавтики свій 34-й день народження відзначає колишній форвард донецького "Шахтаря" Луїс Адріано.

Не оминув цього факту й УЄФА.

"Вітаємо з 34-річчям екснападника "Шахтаря" і "Спартака" Луїса Адріано!" - йдеться в заяві УЄФА.

Нагадаємо, Адріано виступав за донецький "Шахтар" з 2007 по 2015 рік, потім перейшов в італійський "Мілан", а зараз виступає за бразильський "Палмейрас", з яким виграв Кубок Лібертадорес.

У складі "гірників" Адріано виграв шість чемпіонатів України і Кубок УЄФА-2008/09, а також став найкращим бомбардиром в історії клубу.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також