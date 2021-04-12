У Всесвітній день авіації і космонавтики свій 34-й день народження відзначає колишній форвард донецького "Шахтаря" Луїс Адріано.
Не оминув цього факту й УЄФА.
"Вітаємо з 34-річчям екснападника "Шахтаря" і "Спартака" Луїса Адріано!" - йдеться в заяві УЄФА.
🇧🇷 Поздравляем с 34-летием экс-нападающего "Шахтера" и "Спартака" Луиса Адриано! 🎁🎈@LuizAdriano_9 | @FCShakhtar | @fcsm_official pic.twitter.com/xUKmOAs0JM— УЕФА (@UEFAcom_ru) April 12, 2021
Нагадаємо, Адріано виступав за донецький "Шахтар" з 2007 по 2015 рік, потім перейшов в італійський "Мілан", а зараз виступає за бразильський "Палмейрас", з яким виграв Кубок Лібертадорес.
У складі "гірників" Адріано виграв шість чемпіонатів України і Кубок УЄФА-2008/09, а також став найкращим бомбардиром в історії клубу.