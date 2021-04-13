У перший день продажу акцій футбольний клуб "Верес" отримав заявок на ₴36 млн

12 квітня Народний футбольний клуб "Верес" розпочав продаж своїх акцій на біржі ПФТС.

Про це повідомив президент НК "Верес" Іван Надєїн під час онлайнової пресконференції, влаштованої спільно з партнерами Concorde Capital, Parimatch і МТБ Банк у PM HUB.

За перший торговельний день клуб отримав заявок на купівлю акцій на загальну суму 35,79 млн грн.

Усього у вільний обіг надійшли 500 000 простих іменних акцій, стартова номінальна вартість кожної становитиме 100 грн.

"Ми робимо щось історичне. Уперше всі охочі можуть отримати власну частку у футбольному клубі, стати частиною великої родини "червоно-чорних" і, наголошую, отримати інструменти контролю та управління. Після завершення IPO буде сформована нова наглядова рада з-поміж акціонерів. Вони матимуть доступ до документів і впливатимуть на ухвалення ключових рішень. Це європейська модель управління. Сподіваюся, після НК "Верес" на подібний крок підуть інші клуби і разом ми зробимо революцію в українському футболі", – цитує Надєїна пресслужба клубу.

Тим часом генеральний директор Concorde Capital Ігор Мазепа зауважив, що вартість акцій може змінюватися залежно від балансу попиту та пропозиції.

Крім того, голова правління МТБ БАНКу Юрій Кралов розповів, що це перший проєкт IPO за останні 15 років і сам процес купівлі акцій ще потребує вдосконалення, але всі його учасники намагаються максимально спростити його.

Щоб стати акціонером НК "Верес", потрібно особисто або дистанційно подати паспорт та індивідуальний податковий номер, підписати договори на відкриття брокерського рахунку і рахунку в депозитарії. З детальною інструкцією можна ознайомитися на сайті народного клубу.

Також для придбання акцій можна звертатися в МТБ БАНК або у Concorde Capital.

Усього передбачено чотири рівні преференцій для акціонерів.

Нагадаємо, "Верес" є лідером Першої ліги.