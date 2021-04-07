Тернопільську "Ниву" видворили з міського стадіону ім. Романа Шухевича

Начальник Управління у справах сім'ї, молодіжної політики і спорту міськради Тернополя Микола Круть прокоментував заборону "Ниві" проводити домашній матч 20-го туру Першої ліги проти "Гірника-Спорт" на міському стадіоні імені Романа Шухевича.

За словами функціонера, клуб не уклав договору оренди зі стадіоном.

"Про що можна говорити, якщо "Нива" досі не уклала договір оренди з міським стадіоном Тернополя. Клуб усю зиму десь ходив-бродив. А якби звернувся до адміністрації стадіону заздалегідь, можливо, скоріше дізнався б про несприятливу екологічну ситуацію", - цитує Крутя sportarena.com.

"На Західній Україні тільки сніг зійшов, тому натуральні газони ще не готові. Саме з цієї причини "Нива" і отримала відмови від різних стадіонів, куди зверталася. А не через півфінал Кубка України ("Агробізнес" - "Динамо", - LB.ua).

"Нива" дочекалася останнього дня і зараз усім руки викручує. А те, що міський стадіон Тернополя готують до півфіналу - це лише один з нюансів", - заявив функціонер.

"Зараз, щоб вирішити питання майбутніх виступів "Ниви" на міському стадіоні, клуб повинен хоча б прийти і зустрітися. А за два-три дні до гри приходить лист із пропозицією орендувати стадіон - це як так комунікація відбувається? Зараз вона між адміністраціями клубу і стадіону повністю відсутня.

Має ж бути офіційне звернення "Ниви" до міської ради з проханням - провести на стадіоні один матч чи всю весняну частину. Вказати орієнтовні дати ігор. Але я таких звернень від них не бачив", - заявив на закінчення Круть.

Швидше за все, "Ниві" в матчі проти "Гірника-Спорт" буде зараховано технічну поразку.