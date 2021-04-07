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"Ліверпуль" і "Боруссія" програли перші матчі 1/4 фіналу ЛЧ, але зберегли шанси на півфінал

Вчора ввечері господарі були сильнішими.

"Ліверпуль" і "Боруссія" програли перші матчі 1/4 фіналу ЛЧ, але зберегли шанси на півфінал
Фото: Finance Football

У Мадриді і Манчестері матчами "Реал" - "Ліверпуль" і "МанСіті" - "Боруссія" Д стартувала стадія 1/4 фіналу Ліги Чемпіонів.

Обидва поєдинки виявилися результативними.

У першому таймі на стадіоні "Альфредо ді Стефано" тренувальної бази "Реала" господарі придушили "Ліверпуль", забивши два "сухих" голи. Варто додати, що за 45 хвилин підопічні Юргена Клоппа не завдали жодного удару по воротах Тібо Куртуа.

Однак перший же удар в ствір вийшов для "червоних" результативним - Мохамед Салах на 51-й хвилині скоротив розрив в рахунку - 2 1.

Але в цьому матчі колишніх учасників київського фіналу ЛЧ-2018 "Реал" був явно сильніше. І на 65-й хвилині Вінісіус Жуніор знову скористався невдалими діями оборони гостей, встановивши остаточний рахунок у матчі - 3:1.

Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG
Вінісіус Жуніор - 1:0
Фото: EPA/UPG
Вінісіус Жуніор - 1:0
Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG
Марко Асенсіо - 2:0
Фото: EPA/UPG
Марко Асенсіо - 2:0
Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG
Мохамед Салах - 2:1
Фото: EPA/UPG
Мохамед Салах - 2:1
Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG
Вінісіус Жуніор - 3:1
Фото: EPA/UPG
Вінісіус Жуніор - 3:1
Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG

Непоганий запас перед поєдинком у відповідь.

Огляд матчу "Реал" - "Ліверпуль".

У суперниках для "Манчестера Сіті" на стадії плей-оф одна німецька "Боруссія" (з Менхенгладбаха) змінилась іншою - з Дортмунда. І протистояння з "джмелями" видалося для "містян" куди наполегливіше.

Рахунок відкрили господарі на 19-й хвилині. Після безглуздої помилки колишнього гравця "Ліверпуля" Емре Джана гості помчали в контратаку, яку завершив точним ударом Кевін Де Брейне - 1:0.

На 84-й хвилині капітан "Боруссії" Марко Ройс зрівняв рахунок (1:1) і все йшло до того, що МС буде задовольнятися нічиєю.

Але останнє слово в матчі все ж сказав Філ Фоден, який на 90-й хвилині швидко зумів зорієнтуватися в штрафному майданчику суперника - 2:1.

Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG
Кевін Де Брейне - 1:0
Фото: EPA/UPG
Кевін Де Брейне - 1:0
Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG
Так честь віддають в норвезькій армії
Фото: EPA/UPG
Так честь віддають в норвезькій армії
Гольовий пас
Фото: EPA/UPG
Гольовий пас
Марко Ройс - 1:1
Фото: EPA/UPG
Марко Ройс - 1:1
Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG
Філ Фоден - 2:1
Фото: EPA/UPG
Філ Фоден - 2:1
Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG

Поєдинки у відповідь - через тиждень.

Огляд матчу "Манчестер Сіті" - "Боруссія".

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