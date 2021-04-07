У Мадриді і Манчестері матчами "Реал" - "Ліверпуль" і "МанСіті" - "Боруссія" Д стартувала стадія 1/4 фіналу Ліги Чемпіонів.

Обидва поєдинки виявилися результативними.

У першому таймі на стадіоні "Альфредо ді Стефано" тренувальної бази "Реала" господарі придушили "Ліверпуль", забивши два "сухих" голи. Варто додати, що за 45 хвилин підопічні Юргена Клоппа не завдали жодного удару по воротах Тібо Куртуа.

Однак перший же удар в ствір вийшов для "червоних" результативним - Мохамед Салах на 51-й хвилині скоротив розрив в рахунку - 2 1.

Але в цьому матчі колишніх учасників київського фіналу ЛЧ-2018 "Реал" був явно сильніше. І на 65-й хвилині Вінісіус Жуніор знову скористався невдалими діями оборони гостей, встановивши остаточний рахунок у матчі - 3:1.

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Непоганий запас перед поєдинком у відповідь.

Огляд матчу "Реал" - "Ліверпуль".

У суперниках для "Манчестера Сіті" на стадії плей-оф одна німецька "Боруссія" (з Менхенгладбаха) змінилась іншою - з Дортмунда. І протистояння з "джмелями" видалося для "містян" куди наполегливіше.

Рахунок відкрили господарі на 19-й хвилині. Після безглуздої помилки колишнього гравця "Ліверпуля" Емре Джана гості помчали в контратаку, яку завершив точним ударом Кевін Де Брейне - 1:0.

На 84-й хвилині капітан "Боруссії" Марко Ройс зрівняв рахунок (1:1) і все йшло до того, що МС буде задовольнятися нічиєю.

Але останнє слово в матчі все ж сказав Філ Фоден, який на 90-й хвилині швидко зумів зорієнтуватися в штрафному майданчику суперника - 2:1.

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Поєдинки у відповідь - через тиждень.

Огляд матчу "Манчестер Сіті" - "Боруссія".