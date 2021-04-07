Маліновського визнано найкращим гравцем місяця в "Аталанті"

Фото: EPA/UPG Руслан Маліновський

Футболіст збірної України Руслан Маліновський здобув визнання уболівальників "Аталанти".

За опитуваннями фанів, саме Руслан став найкращим гравцем березня в команді, інформує офіційний сайт бергамців.

Маліновський провів на полі 309 хвилин і допоміг виграти три з п'яти матчів. У поєдинку проти "Верони" він відзначився голом і результативною передачею.

Усього на рахунку Руслана в нинішньому сезоні 33 матчі, чотири голи і шість результативних передач у всіх турнірах.

Нагадаємо, для Маліновського це друга така нагорода - уперше українець став гравцем місяця в жовтні 2019 року, лише через два місяці після дебюту за "Аталанту".