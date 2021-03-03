"Зоря" стала першим півфіналістом Кубка України

У Луцьку відбувся поєдинок 1/4 фіналу Кубка України, в якому "Верес" приймав "Зорю".

Матч завершився вольовою перемогою луганчан - 2:1.

Рахунок на 18-й хвилині з пенальті відкрили футболісти рівненської команди, які виступали в ролі номінальних господарів. Однак уже через 7 хвилин герой нещодавнього матчу проти "Шахтаря" Дмитро Іванисеня відновив паритет - 1:1.

Переможний гол на 59-й хвилині забив Владислав Кочергін.

Зазначимо, що з 76-ї хвилини "Верес" залишився в меншості - другу жовту картку отримав Сергій Панасенко.

Сьогодні пройдуть ще три чвертьфінальні матчі: "Динамо" - "Колос", "Агробізнес" - "Шахтар" і "Дніпро-1" - "Олександрія".