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"Барселона" вперше у своїй історії очолила рейтинг найдорожчих футбольних клубів світу за версією Forbes

І це попри колосальні збитки каталонців.

"Барселона" вперше у своїй історії очолила рейтинг найдорожчих футбольних клубів світу за версією Forbes
"Барселона"
Фото: EPA/UPG

Журнал Forbes опублікував черговий рейтинг найдорожчих футбольних клубів світу.

Уперше у своїй історії "Барселона" зайняла в цій номінації перше місце. Вартість каталонського клубу оцінюють у 4,76 млрд доларів.

Трохи відстав "Реал", який зайняв другу позицію (4,75 млрд). Трійку замкнув чинний переможець Ліги чемпіонів "Баварія" (4,215 млрд).

Відзначимо, що в топ-20 потрапили відразу 9 клубів Англійської прем'єр-ліги. Найдорожчий з них "Манчестер Юнайтед" з оціночною вартістю 4,2 млрд доларів зайняв четверте місце.

Топ-20 найдорожчих клубів світу:

  1. "Барселона" (Іспанія) - $4,76 млрд
  2. "Реал" (Іспанія) - 4,75 млрд
  3. "Баварія" (Німеччина) - 4,21 млрд
  4. "Манчестер Юнайтед" (Англія) - 4,2 млрд
  5. "Ліверпуль" (Англія) - 4,1 млрд
  6. "Манчестер Сіті" (Англія) - 4 млрд
  7. "Челсі" (Англія) - 3,2 млрд
  8. "Арсенал" (Англія) - 2,8 млрд
  9. ПСЖ (Франція) - 2,5 млрд
  10. "Тоттенгем" (Англія) - 2,3 млрд
  11. "Ювентус" (Італія) - 1,95 млрд
  12. "Боруссія" Дортмунд» (Німеччина) - 1,9 млрд
  13. "Атлетіко" (Іспанія) - 1 млрд
  14. "Інтер" (Італія) - 743 млн
  15. "Евертон" (Англія) - 658 млн
  16. "Мілан" (Італія) - 559 млн
  17. "Рома" (Італія) - 548 млн
  18. "Вест Гем" (Англія) - 508 млн
  19. "Лестер" (Англія) - 455 млн
  20. "Аякс" (Нідерланди) - 413 млн

Додамо, що в минулі 16 років перший рядок діставався або "Реалу" (5 разів), або "Манчестеру Юнайтед" (11 разів).

Зазначимо, що середня ціна клубів зросла, незважаючи на падіння виручки, пов'язане з обмеженою відвідуваністю матчів через пандемію коронавірусу.

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