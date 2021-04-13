"Барселона" вперше у своїй історії очолила рейтинг найдорожчих футбольних клубів світу за версією Forbes

Журнал Forbes опублікував черговий рейтинг найдорожчих футбольних клубів світу.
Уперше у своїй історії "Барселона" зайняла в цій номінації перше місце. Вартість каталонського клубу оцінюють у 4,76 млрд доларів.
Трохи відстав "Реал", який зайняв другу позицію (4,75 млрд). Трійку замкнув чинний переможець Ліги чемпіонів "Баварія" (4,215 млрд).
Відзначимо, що в топ-20 потрапили відразу 9 клубів Англійської прем'єр-ліги. Найдорожчий з них "Манчестер Юнайтед" з оціночною вартістю 4,2 млрд доларів зайняв четверте місце.
Топ-20 найдорожчих клубів світу:
- "Барселона" (Іспанія) - $4,76 млрд
- "Реал" (Іспанія) - 4,75 млрд
- "Баварія" (Німеччина) - 4,21 млрд
- "Манчестер Юнайтед" (Англія) - 4,2 млрд
- "Ліверпуль" (Англія) - 4,1 млрд
- "Манчестер Сіті" (Англія) - 4 млрд
- "Челсі" (Англія) - 3,2 млрд
- "Арсенал" (Англія) - 2,8 млрд
- ПСЖ (Франція) - 2,5 млрд
- "Тоттенгем" (Англія) - 2,3 млрд
- "Ювентус" (Італія) - 1,95 млрд
- "Боруссія" Дортмунд» (Німеччина) - 1,9 млрд
- "Атлетіко" (Іспанія) - 1 млрд
- "Інтер" (Італія) - 743 млн
- "Евертон" (Англія) - 658 млн
- "Мілан" (Італія) - 559 млн
- "Рома" (Італія) - 548 млн
- "Вест Гем" (Англія) - 508 млн
- "Лестер" (Англія) - 455 млн
- "Аякс" (Нідерланди) - 413 млн
Додамо, що в минулі 16 років перший рядок діставався або "Реалу" (5 разів), або "Манчестеру Юнайтед" (11 разів).
Зазначимо, що середня ціна клубів зросла, незважаючи на падіння виручки, пов'язане з обмеженою відвідуваністю матчів через пандемію коронавірусу.