"Барселона" вперше у своїй історії очолила рейтинг найдорожчих футбольних клубів світу за версією Forbes

І це попри колосальні збитки каталонців.

Журнал Forbes опублікував черговий рейтинг найдорожчих футбольних клубів світу.

Уперше у своїй історії "Барселона" зайняла в цій номінації перше місце. Вартість каталонського клубу оцінюють у 4,76 млрд доларів.

Трохи відстав "Реал", який зайняв другу позицію (4,75 млрд). Трійку замкнув чинний переможець Ліги чемпіонів "Баварія" (4,215 млрд).

Відзначимо, що в топ-20 потрапили відразу 9 клубів Англійської прем'єр-ліги. Найдорожчий з них "Манчестер Юнайтед" з оціночною вартістю 4,2 млрд доларів зайняв четверте місце.

Топ-20 найдорожчих клубів світу:

"Барселона" (Іспанія) - $4,76 млрд "Реал" (Іспанія) - 4,75 млрд "Баварія" (Німеччина) - 4,21 млрд "Манчестер Юнайтед" (Англія) - 4,2 млрд "Ліверпуль" (Англія) - 4,1 млрд "Манчестер Сіті" (Англія) - 4 млрд "Челсі" (Англія) - 3,2 млрд "Арсенал" (Англія) - 2,8 млрд ПСЖ (Франція) - 2,5 млрд "Тоттенгем" (Англія) - 2,3 млрд "Ювентус" (Італія) - 1,95 млрд "Боруссія" Дортмунд» (Німеччина) - 1,9 млрд "Атлетіко" (Іспанія) - 1 млрд "Інтер" (Італія) - 743 млн "Евертон" (Англія) - 658 млн "Мілан" (Італія) - 559 млн "Рома" (Італія) - 548 млн "Вест Гем" (Англія) - 508 млн "Лестер" (Англія) - 455 млн "Аякс" (Нідерланди) - 413 млн

Додамо, що в минулі 16 років перший рядок діставався або "Реалу" (5 разів), або "Манчестеру Юнайтед" (11 разів).

Зазначимо, що середня ціна клубів зросла, незважаючи на падіння виручки, пов'язане з обмеженою відвідуваністю матчів через пандемію коронавірусу.