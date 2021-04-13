УЄФА може забрати в Мюнхена проведення Євро-2020: мер міста відмовився гарантувати допуск уболівальників на матчі

Мер столиці федеральної землі Баварія Мюнхена Дітер Райтер повідомив, що місто, як і раніше, не може гарантувати допуск уболівальників на поєдинки Євро-2020.

"На жаль, на цей момент не можна виключати, що матчі пройдуть без уболівальників, з огляду на показники поширення коронавірусу і правила протидії інфекції, чинні в Баварії", - цитує Райтера Seattletimes.com.

Додамо, що в Мюнхені із середи готуються посилити обмеження соціальних контактів, щоб знизити швидкість зараження COVID-19. Уночі буде введена комендантська година, також зачинять деякі магазини, яким дозволили частково працювати раніше.

Нагадаємо, чемпіонат Європи з футболу мав пройти торік, однак через пандемію коронавірусу турнір перенесли на рік.

Планують, що матчі пройдуть з 11 червня по 11 липня у 12 містах: Лондоні, Мюнхені, Баку, Римі, Бухаресті, Копенгагені, Амстердамі, Більбао, Глазго, Будапешті, Дубліні та Санкт-Петербурзі.

Раніше УЄФА продовжив для чотирьох міст - Мюнхена, Рима, Більбао і Дубліна - термін надання гарантій допуску уболівальників на матчі Євро.