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Каррі побив рекорд результативності легендарного Чемберлена

А принагідно встановив ще пару досягнень.

Каррі побив рекорд результативності легендарного Чемберлена
Стівен Каррі
Фото: EPA/UPG

Розігруючий "Голден Стейт Ворріорс" Стефен Каррі в матчі регулярного чемпіонату НБА з "Денвер Наггетс" (116:107) оновив феноменальні історичні рекорди.

Зокрема, Каррі перевершив великого Вілта Чемберлена і вийшов на перше місце в історії франшизи за кількістю набраних очок.

За 36 хвилин матчу з "Наггетс" Стефен набрав 53 очки, і тепер у його активі 17 818 очок, що на 35 більше, ніж у Чемберлена.

Крім того, Каррі провів 18-ту гру за кар'єру з 10+ триочкових, що є новим історичним рекордом ліги. Стефен оновив своє ж досягнення.

Каррі вже всьоме набирає 50+ очок і 10+ триочкових. Це найкращий результат в історії НБА. Жоден інший гравець не робив цього більш ніж двічі. 

В активі Каррі 7 матчів поспіль із результативністю 30+ очок - найкращий результат для гравців "Голден Стейт" з часів Ріка Беррі 1967 року.

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