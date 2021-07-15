Представницю української олімпійської збірної відправили на самоізоляцію в Токіо

З 15 липня дають можливість робити по тренуванню на день, окремо від інших спортсменів, у власній "bubble system". І так до 20 липня.

Українську веслувальницю Вікторію Ус, яка представлятиме Україну на Олімпіаді-2020 у гребному слаломі, відправили на самоізоляцію після прильоту в Токіо.

Фото: facebook Вікторія Ус

Про це повідомила сама 28-річна спортсменка.

"Вихідні та ізоляція замість тренувань. 12 липня отримали повідомлення, що на рейсі Стамбул - Токіо, на якому ми прилетіли, у деяких пасажирів, які сиділи десь недалеко від нас, виявилися позитивні тести на COVID-19.

Нас одразу додали в список близьких контактів з ковід-позитивними людьми, і тепер, незважаючи на те, що кожного ранку здаємо негативні тести, і на те, що ми вакциновані, ми не маємо права виходити з кімнати до подальших вказівок", - написала Ус на своїй сторінці у Facebook.

"Психологічно неймовірно складно... З 15 липня нам дають можливість робити по тренуванню на день, окремо від інших спортсменів, у власній "bubble system". І так до 20 липня", - зазначила українка.