У номінацію входив і гол Андрія Ярмоленка.

Фото: EPA/UPG Патрік Шик

УЄФА підбив підсумки голосування на кращий гол Євро-2020.

Кращим забитим м'ячем був визнаний гол чеського форварда Патріка Шика, забитий в матчі першого туру групового раунду в ворота національної команди Шотландії (2:0).

Нагадаємо, на 52-й хвилині 25-річному гравцеві німецького "Байєра" вдався філігранний по влучності удар практично з центра поля, який застав зненацька голкіпера Девіда Маршалла.

Додамо, що Шик в тому матчі оформив дубль.

⚽️🇨🇿 Гол Патрика Шика в ворота сборной Шотландии признан лучшим на #ЕВРО2020! 🥇



👀 Смотрим потрясающий удар чеха с центра поля 👇 pic.twitter.com/8knIv6dVjO — УЕФА (@UEFAcom_ru) July 14, 2021

У трійці кращих також виявилися забиті м'ячі півзахисника збірної Франції Поля Погба в ворота Швейцарії і забитий м'яч гравця команди Хорватії Луки Модріча.

Варто відзначити, що в топ-10 за підсумками Євро-2020 увійшов також гол Андрія Ярмоленка у ворота збірної Нідерландів.