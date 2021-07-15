УЄФА підбив підсумки голосування на кращий гол Євро-2020.
Кращим забитим м'ячем був визнаний гол чеського форварда Патріка Шика, забитий в матчі першого туру групового раунду в ворота національної команди Шотландії (2:0).
Нагадаємо, на 52-й хвилині 25-річному гравцеві німецького "Байєра" вдався філігранний по влучності удар практично з центра поля, який застав зненацька голкіпера Девіда Маршалла.
Додамо, що Шик в тому матчі оформив дубль.
⚽️🇨🇿 Гол Патрика Шика в ворота сборной Шотландии признан лучшим на #ЕВРО2020! 🥇— УЕФА (@UEFAcom_ru) July 14, 2021
👀 Смотрим потрясающий удар чеха с центра поля 👇 pic.twitter.com/8knIv6dVjO
У трійці кращих також виявилися забиті м'ячі півзахисника збірної Франції Поля Погба в ворота Швейцарії і забитий м'яч гравця команди Хорватії Луки Модріча.
Варто відзначити, що в топ-10 за підсумками Євро-2020 увійшов також гол Андрія Ярмоленка у ворота збірної Нідерландів.