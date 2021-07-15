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УЄФА визначив найкращий гол Євро-2020

У номінацію входив і гол Андрія Ярмоленка.

Патрік Шик
Фото: EPA/UPG
Патрік Шик

УЄФА підбив підсумки голосування на кращий гол Євро-2020.

Кращим забитим м'ячем був визнаний гол чеського форварда Патріка Шика, забитий в матчі першого туру групового раунду в ворота національної команди Шотландії (2:0).

Нагадаємо, на 52-й хвилині 25-річному гравцеві німецького "Байєра" вдався філігранний по влучності удар практично з центра поля, який застав зненацька голкіпера Девіда Маршалла.

Додамо, що Шик в тому матчі оформив дубль.

У трійці кращих також виявилися забиті м'ячі півзахисника збірної Франції Поля Погба в ворота Швейцарії і забитий м'яч гравця команди Хорватії Луки Модріча.

Варто відзначити, що в топ-10 за підсумками Євро-2020 увійшов також гол Андрія Ярмоленка у ворота збірної Нідерландів.

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