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Алея зірок у Києві поповнилася трьома легендами українського спорту

З'явилися "зірки" Житника, Михайличенка і Соловйової.

Алея зірок у Києві поповнилася трьома легендами українського спорту
Фото: sport.ua

Напередодні в Києві Алея зірок поповнилася 39-ю, 40-ю і 41-ю за рахунком "зіркою".

З'явилися вони на честь олімпійських чемпіонів з футболу і хокею Олексія Михайличенка і Олексія Житника відповідно, а також триразової паралімпійської чемпіонки з пауерліфтингу Лідії Соловйової.

На відкритті виступив з вітальним словом президент Української асоціації футболу Андрій Павелко. Він відзначив легендарного "динамівця", хокеїста НХЛ і дніпрянку-землячку.

Додамо, що з хокеїстів на Алеї зірок присутній ще один відомий у Європі та за океаном гравець, найкращий серед українців бомбардир НХЛ Дмитро Христич.

Зазначимо, що на відміну від Житника і Михайличенка, Соловйова у свої 43 залишається чинною спортсменкою і готується до шостої в кар'єрі Паралімпіади. З попередніх п'яти вона поверталася з медалями - в Сіднеї- 2000 це було "срібло", в Афінах-2004 і Пекіні-2008 - "золото", в Лондоні-2012 - "бронза", у Ріо-2016 - знову "золото".

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