В Україні виявили найбільше за три тижні нових випадків ковіду

У четвер, 15 липня, в Україні зафіксовано 737нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Це найвищий добовий показник з 25 червня, коли було виявлено 756 нових хворих на ковід.

Згідно з повідомленням пресслужби Міністерства охорони здоров’я, серед захворілих минулої доби 50 дітей та 23 медпрацівники. Госпіталізовано 422 пацієнтів, подолали хворобу 616 осіб, зафіксовано 17 пов’язаних із ковідом летальних випадків.

Найбільша кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби за добу зареєстрована у м. Київ (224), Одеській (95), Донецькій (37), Полтавській (32) та Київській (30) областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

За весь час пандемії в Україні захворіли 2 243 605 людей, одужала від коронавірусу 2 180 281 особа, від ускладнень захворювання померли 52 702 пацієнти.

Як повідомляли, МОЗ не виключає ймовірність введення локдауну восени, однак наразі робить все, щоб уникнути посилення карантину.