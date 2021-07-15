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На Харківщині зіпсували понад 9 тис. доз вакцини Pfizer

Вакцини з зафіксованим порушенням транспортування не були поставлені на облік до Харківської області.

На Харківщині зіпсували понад 9 тис. доз вакцини Pfizer
Фото: EPA/UPG

У Харківській області внаслідок порушення холодового ланцюга транспортування були зіпсовані 9360 доз вакцини Comirnaty/Pfizer.

Про це повідомляє Департамент охорони здоров'я Харківської обласної державної адміністрації.

30 червня 2021 року ДП "Укрмедпостач" поставили до КП ХОР "Обласний аптечний склад" 21,6 тис. доз вакцини Comirnaty/Pfizer. При отриманні вакцин на складі було зареєстровано порушення холодового ланцюга транспортування вакцини у двох контейнерах, в яких перебувало 9360 доз вакцини.

"Отримання кожної партії, що надходить до складу фіксується на відео, яке потім направляється до ДП «Укрмедпостач». 1 липня 2021 року були направлені відповідні листи до ДП «Укрмедпостач» та до Міністерства охорони здоров’я України", - сказано у повідомленні.

Вакцини з виявленням порушення холодового ланцюгу транспортування були переміщені до зони карантину та згодом повернені до ДП «Укрмедпостач». Вакцини з зафіксованим порушенням транспортування не були поставлені на облік до Харківської області.

“Харківська обласна державна адміністрація разом з Департаментом охорони здоров’я ХОДА пильно стежить за дотриманням усіх вимог транспортування та зберігання доз вакцин та в жодному разі не допустить використання протермінованих вакцин та вакцин з порушенням холодового ланцюгу транспортування у вакцинуванні населення Харківської області”, - наголошується у повідомленні.

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