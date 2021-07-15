За добу щеплення проти коронавірусу отримали більше 108 тис. українців

Протягом минулої доби, 14 липня, в Україні прищепили проти коронавірусу 108 759 осіб, при цьому 47 179 українців - повністю завершили імунізацію.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

"108 759 осіб вакциновано проти COVID-19 за добу 14 липня 2021. Одну дозу отримали 61 580 осіб повністю імунізовані - 47 179 осіб", - йдеться в повідомленні.

Протягом доби працювали 674 мобільні бригади, 1 538 пунктів щеплення і 45 центрів вакцинації.

Станом на 14 липня в лист очікування вакцинації записалася 804 621 особа.

"З початку кампанії щеплено 2 476 634 особи, з них отримали 1 дозу - 2 476 632 особи, повністю імунізовані і отримали 2 дози - 1 305 882 особи (з них двоє отримали одну дозу за кордоном). Всього проведено 3 782 514 щеплень", - підсумували в МОЗ.

Нагадаємо, станом на 1 липня, повністю вакциновано проти ковіду було 1 млн українців. Однак, цього все ще недостатньо, щоб говорити про поступ у кампанії щеплення. Докладніше про те, де, як і чим можна вакцинуватися прямо зараз, читайте в матеріалі LB.ua.