Штам дельта підозрюють у двох жінок, які повернулися з Росії на Закарпаття

Результатів з Європейської лабораторії очікують з дня на день.

На Закарпатті підозрюють штам коронавірусу дельта у двох пацієнток, які повернулися з Росії.

Про це повідомив головний лікар Закарпатської інфекційної лікарні Михайло Поляк, передає Укрінформ.

"Мова про двох молодих жінок, які повернулися на Закарпаття із Росії. Одна із них два тижні провела у нас в реанімації, дуже важко проходило лікування. Саме тому ми направили їхні аналізи на Київ, а вже звідти їх направили на дослідження в Європейську лабораторію, де підтвердять або спростують наявність у наших пацієнтів штаму дельта", - повідомив Поляк.

За його словами, результатів очікують з дня на день, відправили їх іще минулого тижня.

Головний лікар зазначив, що наразі пацієнтки, про яких мова, уже виписані додому.

Нагадаємо, вперше штам коронавірусу дельта вперше в Україні виявили в червні. 66-річна жінка та 16-річна дитина, які повернулися з Росії, були госпіталізовані до Олександрівської лікарні в Києві.