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МОЗ закликало Раду прийняти законопроєкт про медичний канабіс

На кону вирішення питання зменшення болю для важкохворих.

МОЗ закликало Раду прийняти законопроєкт про медичний канабіс
Фото: dpchas.com.ua

Міністерство охорони здоров’я закликає Верховну Раду ухвалити законопроєкт президента Володимира Зеленського, що надає доступ хворим до медичного канабісу у країні та регулює його обіг.

Про це повідомила пресслужба МОЗ.

"Легалізація канабісу в медичних цілях – це перша за все медичне питання, а не політичне! На кону вирішення питання зменшення болю для важкохворих. Застосування лікарських засобів, що містять у своєму складі канабіс, дозволено у багатьох європейських країнах. Закликаємо народних депутатів України підтримати цей законопроєкт", - коментує звернення заступник міністра охорони здоров'я з євроінтеграції Олександр Комаріда.

Він зазначив, що на підставі клінічних досліджень вже акумульовано достатньо статистичної інформації, яка підтверджує, що коноплі є ефективними при лікуванні понад 50 патологічних станів.

"Українські пацієнти потребують таких препаратів!", - наголосив Комаріда.

Нагадаємо, 2 червня у Верховній Раді  зареєстрували законопроєкт про регулювання обігу конопель в медичних цілях, науковій та науково-технічній діяльності. Депутати пропонують легалізувати використання канабісу виключно в медичних та наукових цілях. Його рекреаційне вживання залишиться поза законом.

У разі ухвалення законопроєкту українські пацієнти отримають доступ до лікування канабісом, що полегшує перебіг складних захворювань, а науковці та фармацевтична індустрія зможуть проводити клінічні випробування за міжнародними стандартами.

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