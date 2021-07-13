У ВООЗ застерегли від змішування вакцин проти ковіду різних виробників

Сумія Свамінант також підкреслила, що перед тим, як починати щеплювати "бустерними" дозами в деяких країнах, потрібно вакцинувати більшість населення в усіх державах.

Провідна науковиця Всесвітньої організації охорони здоров'я Сумія Свамінатан порадила не змішувати і не комбінувати вакцини від коронавірусу різних виробників. Вона назвала це "небезпечною тенденцією", оскільки наразі дуже мало даних про вплив міксування препаратів на здоров'я, пише Reuters.

"У країнах виникне хаос, якщо громадяни будуть вирішувати, хто і коли буде приймати другу, третю і четверту дозу", – зазначила вона.

Медик пояснила, що рішення про міксування мають ухвалювати органи охорони здоров'я і тільки на підставі доказів. Нині все ще очікуються дані випробування комбінації різних вакцин на предмет імуногенності та безпеки.

У Twitter Сумія Свамінатан також додала, що перед тим, як починати щеплювати додатковими, бустерними дозами в деяких країнах, потрібно вакцинувати більшість населення в усіх державах.

"Немає доказів, що бустери будуть потрібні так швидко після основного курсу", – зазначила вона.

Нагадаємо, що про можливий більший ефект від трьох, а не двох доз, заявляла компанія Pfizer. Регулятори поки що наполягають, що необхідність третіх доз ще не доведена.

У понеділок Таїланд оголосив, що планує дозволити поєднувати вакцини Sinovac і Astrazeneca, попри те, що перша є інактивованою, а друга – мРНК.