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У центрах масової вакцинації з'явився Pfizer, але залишиться й Sinovac, - МОЗ (оновлено)

Треба дзвонити і уточнювати, яка вакцина є в наявності.

У центрах масової вакцинації з'явився Pfizer, але залишиться й Sinovac, - МОЗ (оновлено)
Фото: EPA/UPG

Міністерство охорони здоров'я дозволило використовувати вакцину Comirnaty від Pfizer-BioNTech для щеплень у центрах масової вакцинації.

На сайті МОЗ повідомляється, що вона буде доступна всім охочим, але пріоритет матимуть особи літнього віку та люди з супутніми захворюваннями.

"Україна очікує отримати близько 1 млн доз вакцини Comirnaty/Pfizer-BioNTech від COVID-19 до кінця липня, тому Міністерство охорони здоров’я вирішило зробити цю вакцину доступною для широкого загалу", - сказано в повідомленні.

Протягом 10-11 липня вакцина від Pfizer вже використовувалася в центрах масової вакцинації у Чернігові.

Водночас у 2 тисячах пунктах щеплень продовжать використовувати вакцину CoronaVac від Sinovac Biotech.

"Усі вакцини, які використовує Україна, схвалені Всесвітньою організацією охорони здоров’я, є безпечними та захищають від важкого перебігу, ускладнень та смерті від COVID-19. За даними останніх досліджень, вакцина CoronaVac від Sinovac Biotech продемонструвала ефективність у 83,5% у запобіганні симптоматичних захворювань на COVID-19 та 100%-ефективність у попередженні госпіталізації та смерті. Тож не зволікайте, допоможіть своїм літнім родичам та знайомим записатися до зручних для них пунктів щеплень та за можливості робіть щеплення самі, поки до нас не дісталася хвиля захворювань на новий небезпечніший штам коронавірусу Дельта", - заявив заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.

Оновлення. Як повідомили у МОЗ, цього тижня в центрах масової вакцинації будуть доступні дві вакцини: як Pfizer-BionTech, так і Sinovac (наприклад, для тих, кому треба буде отримати другу дозу).

Мільйон доз вакцини Pfizer-BionTech - це не одноразова поставка. Ці вакцини щотижня будуть розвозитися у центри масової вакцинації, і охочі зможуть отримати щеплення після того, як центри отримають вакцини. Поки що триває транзитний період.

Зараз в Україні працює більше двохсот центрів масової вакцинації, і потрібно дзвонити і уточнювати, якими вакцинами щепить кожен конкретний центр. Переглянути повний список центрів можна за посиланням

Нагадаємо, що в Україні роблять щеплення трьома вакцинами: AstraZenecа, Pfizer/BioNTech і SinoVac/CoronaVac.

Вакцинуватися можна в пунктах щеплень у сімейних амбулаторіях, центрах масової вакцинації та за місцем роботи.

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