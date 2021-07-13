Смертність від ковіду в Україні до вересня може досягти 54-70 тисяч, – КШЕ

Експерти Київської школи економіки прогнозують, що спалах захворюваності може відбутися ще влітку, однак він не приведе до великого зростання смертності.

Рівень смертності від наслідків коронавірусу в Україні до вересня може досягти 54 - 70 тисяч. Показник буде залежати від ситуації із захворюваністю, пишуть "Інтерфакс-Україна" та УНІАН з посиланням на дані керівника Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрія Ганиченка.

"У липні-вересні ми не очікуємо великого зростання у смертності, навіть у випадку спалаху. Водночас спалах ми очікуємо вже цього літа", – зазначив Ганиченко.

Станом на 13 липня в Україні від наслідків коронавірусу померли 52,6 тис. людей.

За словами Ганиченка, зараз ситуацію із захворюваністю в Україні стабільно хороша, а середньодобова смертність вийшла на рівень плато 2020 і становить 17 померлих. Однак країна перебуває в зоні ризику і чекає на спалах.

"Україна зараз у зоні прямого ризику, попри стабільний спад захворюваності. Ми дійсно очікуємо спалах в Україні, починаючи вже з цього місяця. Потенційно спалах може початися і в наступному місяці, але дуже-дуже велика ймовірність, що спалах почнеться до вересня…", - зазначив він.

Серйозною загрозою для України є зростання захворюваності в країнах Європи.

"Ми спостерігаємо серйозне зростання захворюваності в Європі, і цей спалах скоро може прийти в Україну. Таким чином, вакцинація є критично важливою", – констатував він.

Основне навантаження на систему охорони здоров'я прогнозують на четвертий квартал цього року, що розпочнеться з жовтня.

Нагадаємо, в червневому аналізі КШЕ зазначалося, що показники коефіцієнта виявлення свідчать про високий контроль за поширенням захворювання в Україні. Тоді також зазначалося, що добові показники госпіталізації в Україні продовжують знижуватися стійкими темпами, відзначається розвантаження медичної системи та низький відсоток зайнятості ковідних медичних ресурсів.