Тимофій Милованов: «60 % учасників міжнародних олімпіад не вступили до українських університетів, обравши навчання за кордоном»

Освітня реформа в Україні роками не може відбутися через оману, в якій перебувають люди і держава : замість того, щоб узяти на себе відповідальність, почати діяти і, зрештою, випускати з університетів «юнікорнів», критично важливих для збереження української нації, в час, коли талановита молодь виїжджає з України. Про це, виступаючи на тематичній дискусійної платформи, що проходила в рамках спільного проєкту LB.ua та EFI Group «Нова країна» , заявив президент Київської школи економіки Тимофій Милованов. Під час обговорення з очільником МОН, освітянами, науковцями та представниками бізнесу майбутнього української освіти, очільник KSE висловив своє бачення реформи та аспектів, що її гальмують.

Фото: Зоряна Стельмах Тимофій Милованов, президент Київської школи економіки

«Радянська брехня «нам усі винні» виховала у людей звичку чекати, що хтось прийде і все вирішить. Наприклад, держава прийде і підвищить зарплати. А ми чекаємо й ображаємося. Чи президент України магічним чином знайде у своєму дні ще годин, щоб приділити увагу освіті та науці. Чи директор ліцею або ректор університету знайде спроможності відремонтувати лабораторії, змінити культуру вахтерок тощо. Але це — глибоко дисфункціональне очікування, яке «зашито» в нас радянською культурою, щоб ми перестали рухатися», — вважає Милованов.

З іншого боку, додає він, держава теж формує в людей очікування, які не може виправдати, бо під час війни, можливих блекаутів, дефіциту бюджету, про жодне підвищення тих самих зарплат не може бути мови.

«Один плюс один завжди дає два. Немає там п’яти, як не складай», — нагадав Милованов. Тому будь-які сформовані сьогодні очікування від держави, на його думку, є неадекватними. Напротивагу їм кожна людина має узяти на себе відповідальність за своє життя і почати діяти.

«У мене є садочок, в якому у жовтні виросли помідори. Всі сміялися, коли я садив помідори в липні. Казали, що то запізно і в мене нічого не виросте. А я їм помідори в жовтні, — поділився прикладом з власного життя президент KSE. — Жінка, яка мені сказала, що помідори виростуть, є дизайнеркою ботсаду. До того була вченою. Дисертацію писала в Інституті кібернетики імені В.М. Глушкова. Велику частину свого життя вона віддала науці і пишалася цим. Але місію свою знайшла в тому, що конкретно для неї сад важливіший за математику. І сьогодні вона щасливіша, ніж тоді. Думаю, що секрет того, щоб перестати усім плакати і почати діяти, — знайти свою місію. І чесно її виконувати, а не чекати чогось від уряду, ректора, донора, студента, колеги. Не треба чекати, не треба пишатися, треба діяти».

І саме те, що діяти можна навіть за нинішніх умов, і показує своїм досвідом та результатами Київська школа економіки, акцентє Милованов. Тому чинну систему фінансування вищих навчальних закладів лише за формою власності він вважає несправедливою і одним із факторів, який робить систему освіти слабкою.

Фото: Зоряна Стельмах Ігор Ліскі, Елла Лібанова, Оксен Лісовий, Кирило Говорун і Тимофій Милованов і Соня Кошкіна під час дискусії

"Мені неприємно і образливо, коли члени журі чергового, яке виділяє гроші, в тому числі державні або приватні, де бере участь Київська школа економіки, кажуть: «Треба підтримати державні ВНЗ». Мене це фундаментально ображає, тому що це порушує Конституцію України і показує неадекватність ментальності певних людей. Але мене ще більше ображає, коли це роблять підприємці і люди з бізнесу, а не чиновники. Коли кажуть, що треба ж підтримати когось не на основі того, що ми будуємо найкраще, а на основі права власності, стосунків чи чогось іншого", – пояснив він.

Ще однією проблемою сучасної вищої освіти в Україні Тимофій Милованов вважає фактично ніким і нічим не обмежену владу ректорів. Навіть в найкращих державних університетах немає структури, яка б змогла звільнити ректора чи швидко оцінити його дії. (В KSE ректора призначає наглядова рада. – Ред.).

«Знаєте, коли політик згнив? Коли він у приватній розмові каже, що мене тут все так дістало, але «хто, якщо не я». Це він вже відчуває себе богом. Якщо не я, хто буде керувати містом, парламентом, комітетом, країною? А деякі, як в Сполучених Штатах кажуть: «На мене було два замахи, я точно богом призначений. Не бог, але ним призначений, в мене своя місія».

Це не залежить від людини, це залежить від позиції. Саме тому придумано обмеження термінів, з якими люди знаходяться у будь-якій владі. Ми ж ми бачимо, що сталося з Росією.

Більш простий і конкретний приклад — Байден. Почитайте в The Original Sin про те, як він вважав себе єдиним, хто може зупинити Трампа, тому він має йти на вибори. І в результаті демократи не мали можливості перегрупуватися і виставити адекватну кандидатуру. Історія говорить про те, що гарні люди йдуть самі, погані — ні. Поганих треба обмежувати», — зауважив Милованов.

Також проблема сучасних українських університетів, на його погляд, полягає у розриві між тим, що університети не пов’язують себе з ринком праці, у той час, коли бізнес готовий виступати замовником від ринку і фінансувати підготовку фахівців.

Ще однією негативною тенденцією президент KSE вважає й виїзд талановитої молоді за кордон. Попри переконання влади та експертів, що такого немає — 60 % учасників міжнародних олімпіад, 58 дітей (це математики, хіміки, computer science) не вступили до українських університетів, обравши навчання за кордоном, озвучив статистику Милованов. Тільки 40 % (39 осіб) залишилися в Україні.

Фото: Зоряна Стельмах Тимофій Милованов, президент Київської школи економіки, і редакторка LB.ua Cоня Кошкіна

А тим часом досі непереборною для української освіти залишається величезна кількість університетів, які вже давно не відповідають демографічним потребам, і частину з них, на думку очільника Київської школи економіки, слід просто ліквідувати, а не об’єднувати. Причому будь-якої форми власності — чи то державні, чи приватні.

«Слабкі треба закривати. Нацбанк закрив слабкі банки через біль в 14-16 роках, люди заплатили хто знає яким рівнем крові. І в результаті у нас була макроекономічна стабільність під час повномасштабного вторгнення.

Але ніхто не наважився закрити слабкі університети, тому у нас гівно з освітою, і люди їдуть. Зрештою, ми йдемо на посередній такий компроміс, намагаємося об'єднати університети, навіть не закриваючи ті, які варто закрити. І все одно отримуємо протести, все одно отримуємо пушбек, і все одно демонізуємо людей, які намагаються щось змінити», — відзначив Милованов.

Принагідно він навів приклад вдалого об’єднання університетів у Німеччині, яке реалізувала канцлер Ангела Меркель у 2004-2005 роках в контексті реформи ринку праці.

«Меркель потрібно було змінити рівень безробіття, рівень конкурентоспроможності людей. Ситуація була така, що, наприклад, в моїй галузі, в економіці, в Німеччині було лише два гідних університети. Решта — гнили. За 12 років Меркель змогла довести кількість департаментів до світового рівня тільки моїй галузі до 12. Це безпрецедентно.

Це було зроблено об'єднанням, але не об'єднанням від імені Меркель, а створенням міжуніверситетських кластерів, де університети самі (ті, які хотіли об'єднуватися) придумували спільні наукові і освітні ініціативи і проєкти, подавалися відповідному міністерству, але рішення щодо них приймали міжнародні наукові ради в більшості з діаспори науковців-американців», — розповів Милованов.

Міністерство освіти Німеччини, за словами президента KSE, не мало жодного впливу на те, кого з ким об’єднувати. Мотивацією було фінансування — тих, хто не долучався до об’єднання в кластери, урізали в коштах на 20-30 %.

«І це спрацювало. За 10 років вшестеро зросла кількість гідних департаментів в моїй галузі. Оцінка була безкоштовна. Її проводив Дірк Бергман, лідер в моїй галузі, діаспорянин, німець, який працює в Єлі, він як рецензент вирішував, чи давати гроші Кельнському університету, чи Карлсруе.

Я погоджуюсь, що це все складно. Але суть у тому, що уряд Меркель виконував тільки дизайн політики принципів і контроль виконання, але сам не ухвалював рішень всередині», — підкреслив Милованов.

Фото: Зоряна Стельмах Тимофій Милованов, президент Київської школи економіки

Сьогодні Україні потрібна така реформа вищої освіти, на його думку, аби університети мали достатній рівень, щоб випускати «юнікорнів» — «рідких, диких і унікальних (за визначенням президента КШЕ. — Ред.) людей, які мають експертність у двох-трьох галузях і є гарними менеджерами і лідерами». Це, на його переконання, критична умова для існування українців як нації.

«Що відбувається в Україні? Люди досягають рівня експертності у чомусь, деякі доходять до рівня адміністративності, дай Боже, якщо їм пощастило стати експертами у двох галузях. Але такого майже немає. І майже ніхто не має експертності у трьох-чотирьох галузях. А це нормальний досвід реального менеджменту з проблемами, з боротьбою і лідерством, щоб вести за собою людей.

Тобто генетичний матеріал, з якого ми будуємо людей, той самий, а на виході воронка набагато менша, ніж в деяких інших спільнотах. Якщо ми говоримо про виживання нації, можна рахувати не в кількості душ, а в кількості людей, які пройдуть через цю освітньо-науково-бізнесову воронку. Тому університети мають перетворитися на фабрики юнікорнів», — зауважив Мілованов.

І для цього буде достатньо десяти університетів, вважає він, не 400.