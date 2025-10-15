Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
У Генштабі підтвердили ураження об'єктів ворога на ТОТ, у Криму – повторно

Вибухи лунали на тимчасово окупованих територіях Донеччини та Херсонщини. 

У Генштабі підтвердили ураження об'єктів ворога на ТОТ, у Криму – повторно
Фото: Генштаб

Генеральний штаб ЗС України підтвердив повторне ураження об'єктів ворога на тимчасово окупованому півострові Крим, а також удари по цілях на Донеччині та Херсонщині. 

"Сили оборони України продовжують завдавати ударів по військових цілях та інших важливих об'єктах рф, послаблюючи наступальний та воєнно-економічний потенціал країни-агресора", – йдеться у повідомленні Генштабу. 

За уточненими даними, підтверджено повторне ураження в ніч на 13 жовтня 2025 року підприємства “Морской нєфтяной тєрмінал” у тимчасово окупованій Феодосії, ТОТ АР Крим. 

Пошкоджено 16 резервуарів з пальним, що вціліли після попередньої атаки. На території підприємства триває масштабна пожежа. 

У Генштабі кажуть, що нафтовий термінал у Феодосії є важливою логістичною ланкою в постачанні російських військ пально-мастильними матеріалами. Загальний об’єм нафтопродуктів, що могли зберігатися в резерварах, становить близько 193 тис. куб. м.

Крім того, в ніч на 14 жовтня підрозділи Сил оборони України уразили радіолокаційну станцію РЛС П-18 в Красній Поляні (ТОТ АР Крим), пункт управління БпЛА в Олешках (ТОТ Херсонської області) та склад боєприпасів у районі Макіївки (ТОТ Донецької області).

  • Раніше джерела  LB.ua повідомляли, що безпілотники ЦСО “А” СБУ і Сили спеціальних операцій атакували низку об’єктів у окупованому Криму. Тоді було відомо про щонайменше 5 уражених резервуарів у Криму. 
