На Харківщині унаслідок обстрілів постраждали четверо людей

На Харківщині унаслідок обстрілів постраждали 4 людей. Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 15 населених пунктів. Ворог бив по області ракетам, авіабомбами і дронами.

Про це написав у телеграмі начальник ОВА Олег Синєгубов.

У с. Андріївка Донецької громади постраждали 46-річний і 49-річний чоловіки; у с. Старий Мерчик Валківської громади постраждали 34-річний і 56-річний чоловіки.

Також по медичну допомогу звернулася 76-річна жінка, яка постраждала внаслідок обстрілу м. Харків 12 жовтня.Ворог здійснив масований обстріл по території Лозівського, Ізюмського та Богодухівського районів.

Тимчасово без електропостачання — 7390 абонентів у Близнюківській громаді.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

попередньо 3 ракети (тип встановлюється);

КАБ;

56 БпЛА типу "Герань-2";

1 БпЛА типу "Ланцет";

1 fpv-дрон.

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

у Куп'янському районі пошкоджено 2 приватні будинки (с. Тамарганівка);

у Ізюмському районі пошкоджено автобус (с. Червоне).

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 200 людей. Залишилися 70 людей. Від початку роботи в Пункті зареєстровано 7740 людей.

На Південно-Слобожанському напрямку вчора відбулося 17 бойових зіткнень поблизу Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Тихого, Кам’янки, Кутьківки та в напрямку Охрімівки, Одрадного й Бологівки.

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося шість атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах населених пунктів Степова Новоселівка й Петропавлівка. У місті Куп’янськ та його околицях тривають протидиверсійні заходи — наші воїни виявляють ворожі піхотні групи, блокують їх просування та знищують.