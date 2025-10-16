На Харківщині унаслідок обстрілів постраждали четверо людей

На Харківщині унаслідок обстрілів постраждали 4 людей. Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 15 населених пунктів. Ворог бив по області ракетам, авіабомбами і дронами.
Про це написав у телеграмі начальник ОВА Олег Синєгубов.
У с. Андріївка Донецької громади постраждали 46-річний і 49-річний чоловіки; у с. Старий Мерчик Валківської громади постраждали 34-річний і 56-річний чоловіки.
Також по медичну допомогу звернулася 76-річна жінка, яка постраждала внаслідок обстрілу м. Харків 12 жовтня.Ворог здійснив масований обстріл по території Лозівського, Ізюмського та Богодухівського районів.
Тимчасово без електропостачання — 7390 абонентів у Близнюківській громаді.
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:
- попередньо 3 ракети (тип встановлюється);
- КАБ;
- 56 БпЛА типу "Герань-2";
- 1 БпЛА типу "Ланцет";
- 1 fpv-дрон.
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
- у Куп'янському районі пошкоджено 2 приватні будинки (с. Тамарганівка);
- у Ізюмському районі пошкоджено автобус (с. Червоне).
Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 200 людей. Залишилися 70 людей. Від початку роботи в Пункті зареєстровано 7740 людей.
На Південно-Слобожанському напрямку вчора відбулося 17 бойових зіткнень поблизу Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Тихого, Кам’янки, Кутьківки та в напрямку Охрімівки, Одрадного й Бологівки.
На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося шість атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах населених пунктів Степова Новоселівка й Петропавлівка. У місті Куп’янськ та його околицях тривають протидиверсійні заходи — наші воїни виявляють ворожі піхотні групи, блокують їх просування та знищують.
- Екіпаж спецпідрозділу “Білий Янгол” нещодавно вивіз коня із зони бойових дій у Харківській області.