З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Готуємось до відключень: що має бути в аптечці і як правильно зберігати ліки, якщо світла довго не буде
Готуємось до відключень: що має бути в аптечці і як правильно зберігати ліки, якщо світла довго не буде
Садовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
ВідеоСадовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
Джерела: керівниця департаменту охорони здоров'я КМДА Гінзбург іде з посади
ЕксклюзивДжерела: керівниця департаменту охорони здоров'я КМДА Гінзбург іде з посади
Дівчинка, що вижила під час авіатрощі гелікоптера ДСНС у Броварах, продовжує лікування після важких опіків
Дівчинка, що вижила під час авіатрощі гелікоптера ДСНС у Броварах, продовжує лікування після важких опіків
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
Зимова кампанія України
Зимова кампанія України
До Музейного фонду України надійшов єдиний збережений в світі екземпляр літака Ан-6 та раритетний літак Ан-2П
ФотоДо Музейного фонду України надійшов єдиний збережений в світі екземпляр літака Ан-6 та раритетний літак Ан-2П
ГоловнаСуспільствоВійна

На Харківщині унаслідок обстрілів постраждали четверо людей

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 15 населених пунктів Харківської області.

На Харківщині унаслідок обстрілів постраждали четверо людей
наслідки російської атаки, ілюстративне фото
Фото: Харківська облпрокуратура

На Харківщині унаслідок обстрілів постраждали 4 людей. Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 15 населених пунктів. Ворог бив по області ракетам, авіабомбами і дронами.

Про це написав у телеграмі начальник ОВА Олег Синєгубов. 

У с. Андріївка Донецької громади постраждали 46-річний і 49-річний чоловіки; у с. Старий Мерчик Валківської громади постраждали 34-річний і 56-річний чоловіки. 

Також по медичну допомогу звернулася 76-річна жінка, яка постраждала внаслідок обстрілу м. Харків 12 жовтня.Ворог здійснив масований обстріл по території Лозівського, Ізюмського та Богодухівського районів.

Тимчасово без електропостачання — 7390 абонентів у Близнюківській громаді. 

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: 

  • попередньо 3 ракети (тип встановлюється);
  • КАБ;
  • 56 БпЛА типу "Герань-2";
  • 1 БпЛА типу "Ланцет";
  • 1 fpv-дрон.

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

  • у Куп'янському районі пошкоджено 2 приватні будинки (с. Тамарганівка);
  • у Ізюмському районі пошкоджено автобус (с. Червоне).

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 200 людей. Залишилися 70 людей. Від початку роботи в Пункті зареєстровано 7740 людей.

На Південно-Слобожанському напрямку вчора відбулося 17 бойових зіткнень поблизу Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Тихого, Кам’янки, Кутьківки та в напрямку Охрімівки, Одрадного й Бологівки.

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося шість атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах населених пунктів Степова Новоселівка й Петропавлівка. У місті Куп’янськ та його околицях тривають протидиверсійні заходи — наші воїни виявляють ворожі піхотні групи, блокують їх просування та знищують.

  • Екіпаж спецпідрозділу “Білий Янгол” нещодавно вивіз коня із зони бойових дій у Харківській області. 
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies