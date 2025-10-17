У Херсоні росіяни дроном вдарили по рятувальниках

Пошкоджений автомобіль, але люди не постраждали.

У Херсоні російські війська вдарили БпЛА по рятувальниках. Пошкоджений автомобіль, але люди не постраждали.

Про це написала пресслужба ДСНС.

Вночі внаслідок влучання ворожих безпілотників загорілася багатоповерхівка у передмісті Херсона.

Під час ліквідації наслідків обстрілу росіяни вдарили дроном по надзвичайниках. Уламки пошкодили пожежний автомобіль. На щастя, особовий склад не постраждав.