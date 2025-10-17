З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
У Херсоні росіяни дроном вдарили по рятувальниках

Пошкоджений автомобіль, але люди не постраждали. 

У Херсоні росіяни дроном вдарили по рятувальниках
Росіяни атакували рятувальників, ілюстративне фото
Фото: ДСНС

У Херсоні російські війська вдарили БпЛА по рятувальниках. Пошкоджений автомобіль, але люди не постраждали.

Про це написала пресслужба ДСНС. 

Вночі внаслідок влучання ворожих безпілотників загорілася багатоповерхівка у передмісті Херсона.

Під час ліквідації наслідків обстрілу росіяни вдарили дроном по надзвичайниках. Уламки пошкодили пожежний автомобіль. На щастя, особовий склад не постраждав.

  • У Херсонській області вчора через агресію РФ загинула людина, ще 11 – поранені. Серед поранених є дитина. Ворог атакував 38 населених пунктів.
