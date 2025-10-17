У Херсоні росіяни дроном вдарили по рятувальниках

У Херсоні російські війська вдарили БпЛА по рятувальниках. Пошкоджений автомобіль, але люди не постраждали.
Про це написала пресслужба ДСНС.
Вночі внаслідок влучання ворожих безпілотників загорілася багатоповерхівка у передмісті Херсона.
Під час ліквідації наслідків обстрілу росіяни вдарили дроном по надзвичайниках. Уламки пошкодили пожежний автомобіль. На щастя, особовий склад не постраждав.
- У Херсонській області вчора через агресію РФ загинула людина, ще 11 – поранені. Серед поранених є дитина. Ворог атакував 38 населених пунктів.