TikTok заблокував акаунт підсанкційного політика Мураєва

Раніше уже були схожі блокування.

Платформа TikTok видалила профіль Євгенія Мураєва, який регулярно поширював матеріали, що збігалися з наративами російської пропаганди.

Про це повідомив Центр протидії дезінформації при РНБО України.

ЦПД нагадав, що щодо Мураєва діють санкції РНБО, введені в дію указом Володимира Зеленського.

У Центрі також підкреслили, що продовжують системну роботу з протидії російським інформаційним операціям та нагадали: підсанкційні особи не повинні мати інструментів для впливу на український і міжнародний інформаційний простір.