Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Садовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
ВідеоСадовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
ВідеоУ швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Що не так з мобілізацією
Що не так з мобілізацією
Зимова кампанія України
Зимова кампанія України
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
ГоловнаСуспільствоПодії

TikTok заблокував акаунт підсанкційного політика Мураєва

Раніше уже були схожі блокування.

TikTok заблокував акаунт підсанкційного політика Мураєва
Євген Мураєв
Фото: inforesist.org

Платформа TikTok видалила профіль Євгенія Мураєва, який регулярно поширював матеріали, що збігалися з наративами російської пропаганди.

Про це повідомив Центр протидії дезінформації при РНБО України.

ЦПД нагадав, що щодо Мураєва діють санкції РНБО, введені в дію указом Володимира Зеленського.

У Центрі також підкреслили, що продовжують системну роботу з протидії російським інформаційним операціям та нагадали: підсанкційні особи не повинні мати інструментів для впливу на український і міжнародний інформаційний простір.

  • У серпні TikTok уже блокував два канали а Мураєва, які, традиційно, поширювали проросійські меседжі та дезінформацію.
  • Політик — колишній народний депутат і власник телеканалу «НАШ». Щодо нього введені санкції РНБО; також Мураєв є фігурантом кримінального провадження за підозрою у державній зраді.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies