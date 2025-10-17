TikTok заблокував акаунт підсанкційного політика Мураєва

Платформа TikTok видалила профіль Євгенія Мураєва, який регулярно поширював матеріали, що збігалися з наративами російської пропаганди.
Про це повідомив Центр протидії дезінформації при РНБО України.
ЦПД нагадав, що щодо Мураєва діють санкції РНБО, введені в дію указом Володимира Зеленського.
У Центрі також підкреслили, що продовжують системну роботу з протидії російським інформаційним операціям та нагадали: підсанкційні особи не повинні мати інструментів для впливу на український і міжнародний інформаційний простір.
- У серпні TikTok уже блокував два канали а Мураєва, які, традиційно, поширювали проросійські меседжі та дезінформацію.
- Політик — колишній народний депутат і власник телеканалу «НАШ». Щодо нього введені санкції РНБО; також Мураєв є фігурантом кримінального провадження за підозрою у державній зраді.