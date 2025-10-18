Конкурс був приурочений до 90-річного ювілейного дня народження видатного мовознавця й заслуженого професора Київського університету, доктора філологічних наук Олександра Пономарева.

Стали відомі переможці першого Всеукраїнського конкурсу культури медійного мовлення “МедіаСлово”, який відбувся 14 жовтня.

Про це повідомили у пресслужбі організатора конкурсу ‒ навчально-наукового інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Конкурс був приурочений до 90-річного ювілейного дня народження видатного мовознавця й педагога, заслуженого професора Київського університету, доктора філологічних наук Олександра Пономарева, який відзначали 17 жовтня. Його мета ‒ популяризація культури усного й писемного медійного мовлення та утвердження нормативного мовлення серед фахівців медіагалузі.

Співорганізаторами стали ще дев’ять вишів, зокрема Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, Львівський національний університет імені Івана Франка, Ужгородський національний університет та Національний технічний університет "Дніпровська політехніка". Конкурс відбувся одночасно у столиці та у Львові, Дніпрі, Вінниці, Тернополі та Ужгороді.

Медійники, викладачі та студенти змагалися у розв’язуванні оригінальних мовних завдань, редагуванні та творенні медійних текстів. Перше місце у категорії “медійники” отримала Валентина Павлушенко з Києва, а у категорії “здобувачі вищої освіти” перемогла студентка філологічного факультету Ужгородського національного університету Софія Скиба.

Фото: BBC Олександр Пономарів

Після завершення виконання конкурсних завдань організатори відсканували роботи студентів і надіслали їх до Києва. Конкурсні роботи перевірила експертна комісія.

“Ми дуже вдячні організаторам цього конкурсу, які такими діями популяризують саме нашу українську мову, ту мову, яка є кордоном, ту мову, яка є маркером ідентичності й власне є питанням нашої національної безпеки”, ‒ зазначила представниця уповноваженої з питань державної мови Єлизавета Сичура.