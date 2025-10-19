Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
Російські війська за добу здійснили 139 обстрілів по Сумщині: є поранені серед цивільних

Постраждали четверо мирних жителів області.

Фото: ДСНС України

Унаслідок чергових масованих атак російських військ по території Сумської області постраждали мирні мешканці. У Сумській громаді внаслідок удару БпЛА травмовані жінки 51, 53 та 32 років, а також 20-річний чоловік.

Про це повідомляє Сумська ОВА.

Протягом доби — з ранку 18 до ранку 19 жовтня 2025 року — окупанти здійснили 139 обстрілів по 47 населених пунктах у 15 територіальних громадах області. Найбільше атак зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах.

Під ворожим вогнем опинилися громади: Сумська, Миколаївська сільська, Миропільська, Юнаківська, Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Ворожбянська, Глухівська, Есманьська, Шалигинська, Зноб-Новгородська, Середино-Будська, Великописарівська та Новослобідська.

Російська армія активно застосовувала керовані авіаційні бомби, ударні дрони та скидання ВОГ із БпЛА.

  • майже 20 ударів КАБ;
  • близько 20 скидань ВОГ з дронів;
  • до 10 ударів БпЛА;
  • також зафіксовано атаки FPV-дронів.

Унаслідок обстрілів пошкоджено цивільні об’єкти:

  • у Миколаївській сільській громаді — господарську будівлю;
  • у Сумській громаді — приватні будинки, об’єкти цивільної інфраструктури, автомобіль, адмінбудівлю та навчальний заклад.

Загалом повітряна тривога в області тривала 18 годин 9 хвилин.
