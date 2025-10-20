Що не так з мобілізацією
Суспільство Війна

Ворог вчора обстріляв 17 населених пунктів Запоріжжя

Росіяни завдали 595 ударів по області. 

Ворог вчора обстріляв 17 населених пунктів Запоріжжя
Наслідки російського обстрілу
Фото: Запорізька ОВА

Упродовж доби окупанти завдали 595 ударів по 17 населених пунктах Запорізької області.

Як написав у телеграмі начальник ОВА Іван Федоров, війська РФ здійснили 7 авіаційних ударів по Лукашевому, Малинівці, Новому та Малій Токмачці. 

399 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Біленьке, Веселянку, Степногірськ, Плавні, Степове, Гуляйполе, Оріхів, Малинівку, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Новоандріївку, Чарівне та Білогір’я.

5 обстрілів з РСЗВ завдано по території Малої Токмачки, Малинівки та Щербаків.

184 артилерійських удари нанесено по території Юрківки, Степногірська, Плавнів, Степового, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Новоандріївки, Чарівного та Білогір’я.

Надійшло 11 повідомлень про пошкодження житла, автівок та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.
﻿
