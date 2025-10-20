За тиждень прикордонники знищили 9 танків та 24 одиниці артилерії армії РФ

Минулого тижня бійці Держприкордонслужби України (ДПСУ) знищили 5 танків та 3 одиниці артилерії окупантів.
Про це повідомила пресслужба ДПСУ.
З 13 по 19 жовтня українські прикордонники знищили:
-
танки - 9
-
артилерія - 24
-
бойові броньовані машини – 15
-
ПТРК - 1
-
БпЛА типу Shahed 136/131 – 68
-
склади БК та ПММ – 6
-
автомобільна та спецтехніка - 164
-
комплекси спостереження, засоби зв'язку, РЕБ та РЕР – 194
-
БпЛА тактичного рівня - 702
-
позиції та укриття ворога – 612
-
маломірні плавзасоби та мости - 4