ГоловнаСуспільствоВійна

За тиждень прикордонники знищили 9 танків та 24 одиниці артилерії армії РФ

Також за цей час знищили чотири маломірні плавзасоби та мости окупантів.

Минулого тижня бійці Держприкордонслужби України (ДПСУ) знищили 5 танків та 3 одиниці артилерії окупантів.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

З 13 по 19 жовтня українські прикордонники знищили:

  • танки - 9

  • артилерія - 24

  • бойові броньовані машини – 15

  • ПТРК - 1

  • БпЛА типу Shahed 136/131 – 68

  • склади БК та ПММ – 6

  • автомобільна та спецтехніка - 164

  • комплекси спостереження, засоби зв'язку, РЕБ та РЕР – 194

  • БпЛА тактичного рівня - 702

  • позиції та укриття ворога – 612

  • маломірні плавзасоби та мости - 4

Бойова робота прикордонників за тиждень у цифрах
Фото: ДПСУ
Бойова робота прикордонників за тиждень у цифрах
﻿
