Верховна Рада ухвалила зміни до державного бюджету-2025: плюс майже 325 млрд грн на оборону

Верховна Рада України на пленарному засіданні 21 жовтня ухвалила в цілому зміни до Державного бюджету на 2025 рік. Законопроєкт №14103 передбачає суттєве збільшення фінансування сектору національної безпеки й оборони — на 324,7 млрд гривень.

"За" проголосували 297 нардепів.

Як повідомляла раніше голова парламентського Комітету з питань бюджету Роксолана Підласа («Слуга народу») ухвалення цього законопроєкту є критично важливим, адже вже 1–2 листопада кошти на виплати грошового забезпечення мають бути перераховані у війська.

«Затримок за весь час повномасштабного вторгнення не було», — наголосила Підласа.

Основні параметри змін:

Додаткові 324,7 млрд грн підуть на підсилення оборонного сектору.

Зокрема:

210,9 млрд грн — на Збройні сили України;

99,1 млрд грн — на виробництво і закупівлю зброї та боєприпасів для ЗСУ;

8,1 млрд грн — Національній гвардії;

4,3 млрд грн — на закупівлю дронів, яку здійснює Держспецзв’язку;

1,3 млрд грн — Службі безпеки України;

918 млн грн — Державній спеціальній службі транспорту;

83 млн грн — Державній прикордонній службі;

28,8 млн грн — Головному управлінню розвідки Міністерства оборони;

8 млн грн — Службі зовнішньої розвідки.

Джерела фінансування:

Покриття додаткових витрат заплановано за рахунок кількох джерел:

294,3 млрд грн — міжнародна допомога, зокрема 6 млрд євро у вигляді ERA loans (так звана «безповоротна позичка» від ЄС). Ці кошти не підлягають поверненню і не обкладаються відсотками.

10,4 млрд грн — скорочення невійськових витрат. Найбільше — за рахунок:

6,45 млрд грн — економія на обслуговуванні державного боргу;

3 млрд грн — зменшення видатків на гарантійні зобов’язання, які у 2025 році не потребують виплат;

майже 1 млрд грн — скорочення за пропозиціями окремих державних органів.

20 млрд грн — очікуване зростання надходжень від ПДФО та військового збору, пов’язане зі збільшенням виплат військовослужбовцям у листопаді–грудні.

Законопроєкт №14103 був внесений Кабінетом Міністрів як невідкладний. Його мета — забезпечити безперебійне фінансування потреб оборони у четвертому кварталі 2025 року.

Роксолана Підласа підкреслила, що всі зміни мають виключно оборонний характер і не зачіпають соціальних програм чи фінансування критичних цивільних сфер.

«Цей бюджет додає +325 млрд грн на оборону. Його головна мета — забезпечити безперервність фінансування Збройних сил України, виробництва зброї і боєприпасів, щоб наші війська отримували все необхідне без затримок», — заявила вона.

Нагадаємо, міністр фінансів Сергій Марченко під час виступу у Верховній Раді повідомив, що уряд пропонує збільшити видатки на оборону на понад 324 млрд грн. Серед основних напрямів фінансування — підвищення грошового забезпечення військовослужбовців.