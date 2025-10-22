Головне за ніч та ранок середи, 22 жовтня: масована атака на Київ та Київщину, майже 170 боєзіткнень, удар по дитсадку в Харкові

Нічна повітряна атака, 167 бойових зіткнень, бої на Покровському та Костянтинівському напрямках, ворожі обстріли, ухвалення у першому читанні проєкту бюджету-2026.

У ніч на 22 жовтня росіяни завдали комбінованого удару по Києву. У столиці лунали вибухи, мер Віталій Кличко повідомив про роботу сил протиповітряної оборони. Спершу Росія застосувала балістику, потім – дрони і знову ракети.

Загинули двоє людей – в Дніпровському районі. Станом на 10:17, за даними начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка, відомо про 21 пораненого. З них п'ятеро – діти.

Унаслідок нічної атаки в Київській області є пошкодження в кількох районах. У селі Погреби під завалами будинку знайшли тіла трьох загиблих, з яких двоє – діти.

Будинок родини згорів. "Країна-терорист вбила молоду жінку 1987 року народження, шестимісячне немовля та дванадцятирічну дівчинку у селі Погреби Броварського району. Їх тіла знайдені на місці пожежі приватного будинку", – повідомив голова ОВА Микола Калашник.

Сьогодні, 22 жовтня, російський дрон влучив у приватний дитячий садок в Холодногірському районі Харкова. Загинув 40-річний чоловік. Поранені ще шестеро людей, зокрема комунальники, які працювали поруч з садочком.

Інформація про поранення дітей не підтвердилася – вони перебували в укритті.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 167 бойових зіткнень.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 64 штурмових дії агресора поблизу населених пунктів Никанорівка, Маяк, Сухецьке, Родинське, Червоний Лиман, Новоекономічне, Миколаївка, Промінь, Лисівка, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новомиколаївка, Котлярівка, Горіхове та Дачне.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 25 атак у районах населених пунктів Біла Гора, Олександро-Шультине, Щербинівка, Плещіївки, Русин Яр.

Сили оборони уразили п’ять районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки противника.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1050 окупантів. Від початку вторгнення армія РФ втратила близько 1 133 250 осіб.

Про наслідки російської атаки по Запоріжжю ударними безпілотниками розповів очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

За словами посадовця, по місту цілили щонайменше дев'ять дронів. В одному з районів через обстріл пошкоджено багатоповерхівку та приватні будинки, розпочалися пожежі.

За оновленими даними, постраждали 13 людей. До цього в ОВА повідомляли про 5 потерпілих: усі жінки віком від 21 до 62 років. У них діагностовано осколкові поранення та отруєння чадним газом.

Уночі 22 жовтня армія Росії знову атакувала Полтавську область. Цілила по нафтогазовій промисловості.

Є прямі влучання і падіння уламків. За інформацією голови ОВА Володимира Когута, без жертв.

“Унаслідок прямих влучань та падіння уламків пошкоджено обʼєкти підприємств нафтогазової промисловості у Миргородському районі”, – сказав він.

Сьогодні, 22 жовтня, для Києва, Київської та Дніпропетровської областей застосовані екстрені відключення, повідомили на телеграм-каналі ДТЕК.

Пізніше повідомили, що вночі ворог знову завдав удару по енергетичному об’єкту ДТЕК в Одеській області: в Ізмаїлі пошкоджено енергооб’єкти і портову інфраструктуру.

На місцях ударів дронами виникли пожежі. За даними голови ОВА Олега Кіпера, без поранених.

“Енергопостачання міста поступово відновлюється, критична інфраструктура працює на генераторах. В місті розгорнуті пункти незламності”, – сказав він.

Сьогодні, 22 жовтня, Верховна Рада ухвалила у першому читанні проєкт бюджету-2026.

Напередодні народні депутати до 23:48 розглядали правки до проєкту. Парламентарі побили 19-річний рекорд по кількості правок до проєкту бюджету: було подано 3339 поправок. Комітет ВРУ з питань бюджету врахував лише 63 правки.

За рішення проголосували 256 нардепів.

За підрахунками бюджетного комітету, загальна орієнтовна вартість пропозицій народних депутатів перевищувала 7,1 трлн гривень.

Тримаймося!