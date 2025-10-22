Втрати ворога упродовж доби склали 1050 солдатів

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 1050 окупантів, 11 бойових броньованих машин, 2 танки, 12 артилерійських систем, 96 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн і одну спецтехніку.
Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.10.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 133 250 (+1 050) осіб
- танків – 11 280 (+2) од.
- бойових броньованих машин – 23 447 (+11) од.
- артилерійських систем – 33 914 (+12) од.
- РСЗВ – 1 524 (+0) од.
- засоби ППО – 1 229 (+0) од.
- літаків – 428 (+0) од.
- гелікоптерів – 346 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 72 760 (+160) од.
- крилаті ракети – 3 864 (+0) од.
- кораблі / катери – 28 (+0) од.
- підводні човни – 1 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 65 122 (+96) од.
- спеціальна техніка – 3 981 (+1) од.
Дані уточнюються.