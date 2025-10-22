Втрати ворога упродовж доби склали 1050 солдатів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.10.25 орієнтовно склали:

Про це повідомив Генштаб.

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 1050 окупантів, 11 бойових броньованих машин, 2 танки, 12 артилерійських систем, 96 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн і одну спецтехніку.

Від початку вторгнення армія РФ втратила близько 1 133 250 осіб.

