Втрати ворога упродовж доби склали 1050 солдатів

Від початку вторгнення армія РФ втратила близько 1 133 250 осіб. 

Втрати ворога упродовж доби склали 1050 солдатів
Ілюстративне фото
Фото: Генштаб

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 1050 окупантів, 11 бойових броньованих машин, 2 танки, 12 артилерійських систем, 96 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн і одну спецтехніку.

Про це повідомив Генштаб. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.10.25 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1 133 250 (+1 050) осіб 
  • танків – 11 280 (+2) од.
  • бойових броньованих машин – 23 447 (+11) од.
  • артилерійських систем – 33 914 (+12) од.
  • РСЗВ – 1 524 (+0) од.
  • засоби ППО – 1 229 (+0) од.
  • літаків – 428 (+0) од.
  • гелікоптерів – 346 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 72 760 (+160) од.
  • крилаті ракети – 3 864 (+0) од.
  • кораблі / катери – 28 (+0) од.
  • підводні човни – 1 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 65 122 (+96) од.
  • спеціальна техніка – 3 981 (+1) од.

Фото: Генштаб

Дані уточнюються.
﻿
