Війна

Україна закупить в американської фірми ударні і транспортні вертольоти

Ідеться про Bell AH-1Z Viper і UH-1Y Venom.

Україна закупить в американської фірми ударні і транспортні вертольоти
військові навчання морпіхів США на AH-1Z Viper і UH-1Y Venom
Фото: Facebook/Marine Forces Reserve

Україна розпочала підготовку до закупівлі ударних вертольотів AH-1Z Viper та транспортних UH-1Y Venom від американської компанії Bell. Ці машини мають замінити радянські Мі-24 та Мі-8, які досі перебувають на озброєнні ЗСУ, передає видання Defense Express.

Процес стартував із підписання листа про наміри між урядом України та компанією Bell.

Згідно з інформацією виробника, документ передбачає оцінку форматів промислового співробітництва та взаємодію з урядом США для організації продажу через програму Foreign Military Sale (FMS). У таких випадках договір укладається не безпосередньо з виробником, а між урядами України і США.

Фактичне підписання листа означає офіційний початок переговорів з Вашингтоном щодо постачання вертольотів. Це також відкриває новий напрям співпраці з американськими партнерами у сфері переозброєння.

Видання нагадує, що AH-1Z Viper і UH-1Y Venom — це останні модернізації легендарних вертольотів AH-1 Cobra та UH-1 Iroquois, відомих ще з часів війни у В’єтнамі. Обидві моделі мають 85% спільних компонентів, що значно спрощує технічне обслуговування та підготовку персоналу.

Зараз ці вертольоти перебувають на озброєнні Корпусу морської піхоти США та експортуються до інших країн. Зокрема, у 2019 році Чехія замовила 12 машин (4 AH-1Z Viper і 8 UH-1Y Venom) на суму 622 млн доларів, а Словаччина раніше планувала придбати 12 Viper, але відмовилась наприкінці 2024 року, обравши UH-60 Black Hawk від Lockheed Martin.
