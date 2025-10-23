Поліція встановлює джерела походження коштів і всіх осіб, причетних до цієї схеми.

Нацпол викрив депутата Полтавської міськради, який не задекларував понад 200 мільйонів гривень у криптовалюті.

За даними правоохоронців, народний обранець і його дружина мали верифіковані акаунти на міжнародній криптобіржі, через які у період декларування отримували цифрові активи. Однак ці дані не відображалися у поданих деклараціях про доходи.

Оперативники з’ясували, що після початку повномасштабного вторгнення РФ чоловік систематично передавав великі суми готівки до пунктів обміну, де кошти конвертували у криптовалюту.

Силовики провели санкціоновані обшуки за місцями проживання депутата, його родичів і наближених осіб. Під час обшуків вилучили чорнові записи, квитанції, фінансові документи, банківські картки, мобільні телефони та інші докази незаконного походження активів.

На підставі зібраних доказів депутату повідомили про підозру у декларуванні недостовірної інформації (ч. 2 ст. 366-2 КК України). Санкція статті передбачає до двох років позбавлення волі з забороною обіймати певні посади.

Наразі тривають слідчі дії для встановлення джерел походження коштів і всіх осіб, причетних до цієї схеми.