Війна

​Агент російської воєнної розвідки отримав 15 років тюрми за державну зраду, диверсію і дезертирство

Зрадник - військовослужбовець однієї з військових частин, який пішов у СЗЧ.

​Агент російської воєнної розвідки отримав 15 років тюрми за державну зраду, диверсію і дезертирство
Ілюстративне фото
Фото: depositphoto

Суд призначив 15 років ув’язнення з конфіскацією майна агенту російського ГРУ, який збирав розвіддані про розташування українських військових об’єктів, особового складу Сил оборони та об’єктів енергетичної інфраструктури. 

Про це повідомила Служба безпеки.

Також він зловмисник повітряні атаки російських військ по території Київської, Сумської та Вінницької областей.

Співробітники СБУ затримали агента восени 2024 року на Сумщині, коли той прибув для наведення ворожого вогню по позиціях ЗСУ.

Як встановило розслідування, зрадник - 24-річний військовослужбовець однієї з військових частин, який самовільно залишив місце служби. За даними СБУ, він потрапив у поле зору російської воєнної розвідки, коли шукав «легкі заробітки» у телеграм-каналах. Суд визнав його винним за трьома статтями Кримінального кодексу України.
﻿
