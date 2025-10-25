ГУР: Кремль розробив пропагандистські методички для "промивання мізків" молоді на ТОТ України

Методички спрямовані на формування лояльності до російського режиму і знищення української національної ідентичності.

Кремль розробив нові “методичні рекомендації” для роботи з молоддю на тимчасово окупованих територіях.

Про це інформує ГУР МО.

Документ спрямований на формування серед дітей та підлітків лояльності до російського режиму, виправдання війни проти України та знищення української національної ідентичності.

Згідно з інструкціями, окупаційна адміністрація має виявляти школярів, які залишають антипутінські коментарі, стежать за українськими чи міжнародними новинами, та проводити з ними “виховну роботу”.

Особлива увага приділяється обмеженню доступу дітей до правдивих історичних матеріалів — натомість їм нав’язують радянсько-російський міф про “вєлікую отєчєствєнную войну”.

Також методичка зобов’язує проводити регулярні заняття, що мають “формувати толерантність до дій російських військових” і виховувати покору чинній владі. Експерти називають такі дії складовою частиною політики геноциду, спрямованої на духовне та культурне знищення українських дітей.

Серед авторів документа зазначені: Іріна Бобраковська, Александра Бикадрова, Сергій Венцель, Ольга Галаніна та Єлєна Малік — російські “науковці” й “педагоги”, відомі своєю участю в пропагандистських кампаніях.

Фото: ГУР МО

ГУР МО України підкреслює, що всі причетні до ідеологічного впливу на українських дітей нестимуть повну та невідворотну відповідальність.