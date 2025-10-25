ГУР: Кремль розробив пропагандистські методички для "промивання мізків" молоді на ТОТ України

Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
З 2026 року вакцинацію проти кору, паротиту і краснухи робитимуть раніше 6 років: що треба знати батьками дітей 4 і 5 років
З 2026 року вакцинацію проти кору, паротиту і краснухи робитимуть раніше 6 років: що треба знати батьками дітей 4 і 5 років
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
На Запорізькому напрямку поранених окупантів залишають помирати на позиціях, — партизани
На Запорізькому напрямку поранених окупантів залишають помирати на позиціях, — партизани
Що не так з мобілізацією
Що не так з мобілізацією
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
ВідеоУ швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
ГоловнаСуспільствоВійна

ГУР: Кремль розробив пропагандистські методички для "промивання мізків" молоді на ТОТ України

Методички спрямовані на формування лояльності до російського режиму і знищення української національної ідентичності.

ГУР: Кремль розробив пропагандистські методички для "промивання мізків" молоді на ТОТ України
Фото: ГУР МО

Кремль розробив нові “методичні рекомендації” для роботи з молоддю на тимчасово окупованих територіях. 

Про це інформує ГУР МО.

Документ спрямований на формування серед дітей та підлітків лояльності до російського режиму, виправдання війни проти України та знищення української національної ідентичності.

Згідно з інструкціями, окупаційна адміністрація має виявляти школярів, які залишають антипутінські коментарі, стежать за українськими чи міжнародними новинами, та проводити з ними “виховну роботу”. 

Особлива увага приділяється обмеженню доступу дітей до правдивих історичних матеріалів — натомість їм нав’язують радянсько-російський міф про “вєлікую отєчєствєнную войну”.

Також методичка зобов’язує проводити регулярні заняття, що мають “формувати толерантність до дій російських військових” і виховувати покору чинній владі. Експерти називають такі дії складовою частиною політики геноциду, спрямованої на духовне та культурне знищення українських дітей.

Серед авторів документа зазначені: Іріна Бобраковська, Александра Бикадрова, Сергій Венцель, Ольга Галаніна та Єлєна Малік — російські “науковці” й “педагоги”, відомі своєю участю в пропагандистських кампаніях.

Фото: ГУР МО

ГУР МО України підкреслює, що всі причетні до ідеологічного впливу на українських дітей нестимуть повну та невідворотну відповідальність.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies