Сили оборони ліквідували за добу ще 900 російських загарбників

Упродовж минулої доби Сили оборони ліквідували ще 900 російських окупантів. Також знищено 4 ворожі танки та 15 артилерійських систем ворога.
Про це ідеться у зведенні Генштабу.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.10.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 136 890 (+900) осіб,
- танків – 11 291 (+4) од.
- бойових броньованих машин – 23 477 (+18) од.
- артилерійських систем – 34 002 (+15) од.
- РСЗВ – 1 526 (+0) од.
- засоби ППО – 1 230 (+0) од.
- літаків – 428 (+0) од.
- гелікоптерів – 346 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 74 399 (+214) од.
- крилаті ракети – 3 880 (+0) од.
- кораблі / катери – 28 (+0) од.
- підводні човни – 1 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 65 517 (+81) од.
- спеціальна техніка – 3 981 (+0) од.
Дані уточнюються.