Сили оборони ліквідували за добу ще 900 російських загарбників

Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
На Запорізькому напрямку поранених окупантів залишають помирати на позиціях, — партизани
На Запорізькому напрямку поранених окупантів залишають помирати на позиціях, — партизани
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
ВідеоУ швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
З 2026 року вакцинацію проти кору, паротиту і краснухи робитимуть раніше 6 років: що треба знати батьками дітей 4 і 5 років
З 2026 року вакцинацію проти кору, паротиту і краснухи робитимуть раніше 6 років: що треба знати батьками дітей 4 і 5 років
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
ГоловнаСуспільствоВійна

Сили оборони ліквідували за добу ще 900 російських загарбників

Втрати РФ з початку повномасштабного вторгнення складають близько 1 136 890 окупантів.

Сили оборони ліквідували за добу ще 900 російських загарбників
Фото: скріншот з відео

Упродовж минулої доби Сили оборони ліквідували ще 900 російських окупантів. Також знищено 4 ворожі танки та 15 артилерійських систем ворога.

Про це ідеться у зведенні Генштабу.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.10.25 орієнтовно склали:

Фото: Генштаб

  • особового складу  – близько 1 136 890 (+900) осіб,
  • танків  – 11 291 (+4) од.
  • бойових броньованих машин  – 23 477 (+18) од.
  • артилерійських систем  – 34 002 (+15) од.
  • РСЗВ  – 1 526 (+0) од.
  • засоби ППО  – 1 230 (+0) од.
  • літаків – 428 (+0) од.
  • гелікоптерів  – 346 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 74 399 (+214) од.
  • крилаті ракети  – 3 880 (+0) од.
  • кораблі / катери – 28 (+0) од.
  • підводні човни – 1 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни  – 65 517 (+81) од.
  • спеціальна техніка  – 3 981 (+0) од.

Дані уточнюються.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies