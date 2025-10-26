Сили оборони ліквідували за добу ще 900 російських загарбників

Втрати РФ з початку повномасштабного вторгнення складають близько 1 136 890 окупантів.

Фото: скріншот з відео

Упродовж минулої доби Сили оборони ліквідували ще 900 російських окупантів. Також знищено 4 ворожі танки та 15 артилерійських систем ворога.

Про це ідеться у зведенні Генштабу.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.10.25 орієнтовно склали:

Фото: Генштаб

особового складу – близько 1 136 890 (+900) осіб,

танків – 11 291 (+4) од.

бойових броньованих машин – 23 477 (+18) од.

артилерійських систем – 34 002 (+15) од.

РСЗВ – 1 526 (+0) од.

засоби ППО – 1 230 (+0) од.

літаків – 428 (+0) од.

гелікоптерів – 346 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 74 399 (+214) од.

крилаті ракети – 3 880 (+0) од.

кораблі / катери – 28 (+0) од.

підводні човни – 1 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 65 517 (+81) од.

спеціальна техніка – 3 981 (+0) од.

Дані уточнюються.