Одна людина поранена, одна – загинула через обстріли Запорізької області

Ворог завдав понад 700 ударів по області.

Упродовж доби унаслідок російських атак у Запорізькій області загинула людина. Ще одна – поранена.

Як розповів начальник ОВА Іван Федоров, росіяни керованими авіабомбами ударили по Рівнопіллю Гуляйпільської громади. 63-річний чоловік загинув. У іншого постраждалого контузія.

Впродовж доби окупанти завдали 701 удар по 24 населених пунктах Запорізької області.

Війська РФ здійснили 16 авіаційних ударів по Веселянці, Новояковлівці, Тернуватому, Степногірську, Оріхову, Рівнопіллю, Солодкому, Залізничному та Преображенці.

460 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Біленьке, Запасне, Новомиколаївку, Кушугум, Степногірськ, Плавні, Степове, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Чарівне, Білогірʼя, Зелений Гай та Малинівку.

7 обстрілів з РСЗВ накрили Степове, Малинівку, Новоандріївку.

218 артилерійських ударів завдано по території Степногірська, Плавнів, Степового, Гуляйполя, Оріхова, Щербаків, Новоданилівки, Новоандріївки, Малої Токмачки, Чарівного, Білогірʼя, Зеленого Гаю та Малинівки.

Надійшло 20 повідомлень про пошкодження житла, автомобілів та обʼєктів інфраструктури.