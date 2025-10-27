В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
На Запорізькому напрямку поранених окупантів залишають помирати на позиціях, — партизани
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Одна людина поранена, одна – загинула через обстріли Запорізької області

Ворог завдав понад 700 ударів по області.

Одна людина поранена, одна – загинула через обстріли Запорізької області
Наслідки російської атаки
Фото: Запорізька ОВА

Упродовж доби унаслідок російських атак у Запорізькій області загинула людина. Ще одна – поранена. 

Як розповів начальник ОВА Іван Федоров, росіяни керованими авіабомбами ударили по Рівнопіллю Гуляйпільської громади. 63-річний чоловік загинув. У іншого постраждалого контузія. 

Впродовж доби окупанти завдали 701 удар по 24 населених пунктах Запорізької області.

Війська РФ здійснили 16 авіаційних ударів по Веселянці, Новояковлівці, Тернуватому, Степногірську, Оріхову, Рівнопіллю, Солодкому, Залізничному та Преображенці. 

460 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Біленьке, Запасне, Новомиколаївку, Кушугум, Степногірськ, Плавні, Степове, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Чарівне, Білогірʼя, Зелений Гай та Малинівку. 

7 обстрілів з РСЗВ накрили Степове, Малинівку, Новоандріївку. 

218 артилерійських ударів завдано по території Степногірська, Плавнів, Степового, Гуляйполя, Оріхова, Щербаків, Новоданилівки, Новоандріївки, Малої Токмачки, Чарівного, Білогірʼя, Зеленого Гаю та Малинівки. 

Надійшло 20 повідомлень про пошкодження житла, автомобілів та обʼєктів інфраструктури.

  • Нещодавно російський дрон атакував авто рятувальників. 
