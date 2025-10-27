У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
На Запорізькому напрямку поранених окупантів залишають помирати на позиціях, — партизани
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
Росіяни знову атакували прифронтові громади Дніпропетровщини

Пошкоджені автотранспорт та газогони.

Росіяни знову атакували прифронтові громади Дніпропетровщини
Фото: Дніпропетровська ОВА

Унаслідок російських артилерійських обстрілів вдень 27 жовтня зазнали пошкоджень шість газогонів, лінія електропередачі та будинки на Нікопольщині.

Про це повідомив т.в.о. начальника Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.

"Кілька разів за день ворог обстрілював з артилерії Нікопольщину – райцентр, Мирівську і Покровську громади", — ідеться у повідомленні.

Унаслідок обстрілів постраждалих немає.

Знищено приватний будинок, ще три зазнали пошкоджень. Крім того, пошкоджені трактор, автомобіль, мотоцикл, шість газогонів і лінія електропередач.
