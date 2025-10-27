Росіяни знову атакували прифронтові громади Дніпропетровщини

Унаслідок російських артилерійських обстрілів вдень 27 жовтня зазнали пошкоджень шість газогонів, лінія електропередачі та будинки на Нікопольщині.

Про це повідомив т.в.о. начальника Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.

"Кілька разів за день ворог обстрілював з артилерії Нікопольщину – райцентр, Мирівську і Покровську громади", — ідеться у повідомленні.

Унаслідок обстрілів постраждалих немає.

Знищено приватний будинок, ще три зазнали пошкоджень. Крім того, пошкоджені трактор, автомобіль, мотоцикл, шість газогонів і лінія електропередач.