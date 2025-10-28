У Хмельницькому стався вибух у багатоповерхівці

Стався вибух у багатоповерховому житловому будинку в Хмельницькому.
Про це повідомила ДСНС України.
Унаслідок інциденту постраждали п’ятеро людей, зокрема, одна дитина.
Рятувальники уточнили, що частково зруйновані дев’ять квартир, ще п’ятнадцять — пошкоджені. Попередньо, під завалами може перебувати людина.
На місці працюють усі екстрені служби міста — рятувальники, медики, газова служба, поліція, психологи ДСНС та волонтери Червоного Хреста. Для мешканців розгорнули «Пункт незламності» і пункт психологічної допомоги.
Обставини та причини вибуху встановлюють фахівці.