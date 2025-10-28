Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
На Запорізькому напрямку поранених окупантів залишають помирати на позиціях, — партизани
На Запорізькому напрямку поранених окупантів залишають помирати на позиціях, — партизани
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
ВідеоУ швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
ГоловнаСуспільствоПодії

У Хмельницькому стався вибух у багатоповерхівці

Відомо про 5 постраждалих, серед них дитина.

У Хмельницькому стався вибух у багатоповерхівці
наслідки вибуху у багатоповерхівці Хмельницького
Фото: ДСНС України

Стався вибух у багатоповерховому житловому будинку в Хмельницькому. 

Про це повідомила ДСНС України.

Унаслідок інциденту постраждали п’ятеро людей, зокрема, одна дитина.

Рятувальники уточнили, що частково зруйновані дев’ять квартир, ще п’ятнадцять — пошкоджені. Попередньо, під завалами може перебувати людина.

На місці працюють усі екстрені служби міста — рятувальники, медики, газова служба, поліція, психологи ДСНС та волонтери Червоного Хреста. Для мешканців розгорнули «Пункт незламності» і пункт психологічної допомоги.

Обставини та причини вибуху встановлюють фахівці.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies