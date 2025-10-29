Російський дрон атакував Чорнобаївку на Херсонщині

Росіяни атакували Чорнобаївку на Херсонщині безпілотником. Поранень зазнав 51-річний чоловік.

Про це інформує Херсонська ОВА.

"Близько 16:30 російський дрон атакував Чорнобаївку. Внаслідок скидання вибухівки з БпЛА 51-річний місцевий житель дістав вибухову та черепно-мозкову травми, контузію, а також уламкове поранення живота", — ідеться у повідомленні.

Бригада "екстренки" доправила потерпілого до лікарні. Він — у важкому стані.