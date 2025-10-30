РБК-Україна: за ексголову Укренерго Кудрицького внесли заставу

Учора суд помістив його під варту по справі про шахрайське заволодіння коштами в змові з Гринкевичем.

За колишнього голову Укренерго Кудрицького внесли всю суму застави – 13,7 млн гривень. Про це пише РБК-Україна з посиланням на джерела.

Вчора Печерський райсуд Києва помістив Володимира Кудрицького під варту з альтернативою застави в 13,7 млн гривень. Йому інкримінують зловживання службовим становищем та заволодіння коштами Укренерго.

Підозру йому оголосили 28 жовтня. ДБР заявило, що Кудрицький нібито змовився з львівським бізнесменом Гринкевичем (який має також підозри про розкрадання на оборонці) при проведенні тендеру на реконструкції.

"За даними слідства, у 2018 році під час проведення тендерів на реконструкцію зовнішнього огородження підстанцій Південної та Західної енергосистем посадовець держпідприємства вступив у змову з представниками приватної компанії. На той час він обіймав посаду заступника директора з інвестицій ДП «НЕК «Укренерго». За результатами закупівель між сторонами було укладено два договори на загальну суму понад 68 млн грн. Після цього державне підприємство перерахувало підряднику понад 13,7 млн грн авансових платежів, які зловмисники привласнили без наміру виконувати взяті на себе зобов’язання", – заявляли в ДБР.



Справа Володимира Кудрицького

Кудрицького на вчорашньому засіданні з обрання запобіжного заходу пропонували взяти на поруки, зокрема і народні депутати. Вони вбачають тиск у справі.

Нардеп Ярослав Железняк ("Голос") пояснював, що "Укренерго" пізніше повернуло кошти, які віддали компанії в якості авансу. Фірма-переможниця тендеру справді не виконала взятих на себе зобов'язань, але збитків державі, за словами депутата, фактично не було.

До оголошення підозри, 21 жовтня, в Кудрицького провели обшуки. Його зупинили на дорозі нібито для перевірки даних в Резерв+, забрали телефон, потім прийшли зі слідчими діями додому. Станом на той день він підозрюваним не був.

Кудрицький був звільнений з посади в Укренерго торік – нібито через провал підготовки до блекаутів, спричинених обстрілами. Сам він пов'язував це рішення зі спробою ручного контролю інвестицій в енергетику.