Правоохоронці провели обшуки у колишнього керівника "Укренерго" Кудрицького (доповнено)

Сам Кудрицький каже, що підозрюваним він не є.

Державне бюро розслідувань проводить обшуки у колишнього керівника "Укренерго" Володимира Кудрицького, повідомляє РБК-Україна із посиланням на джерела у правоохоронних органах.

Слідчі перевіряють можливе зловживання службовим становищем та розтрату коштів державної компанії.

Йдеться про ймовірне штучне завищення обсягів вирубки лісу та вартості робіт під час будівництва енергетичних магістралей.

Кудрицький був головою правління "Укренерго" з 2020 по 2024 рік.

Доповнення. Увечері проведення обшуків підтвердив сам Кудрицький. Він вбачає в цій ситуації політичний підтекст.

"Одразу скажу – ніхто мене ні в чому не підозрює. Сьогодні рано вранці недалеко від мого будинку слідчі ДБР провели обшук мого авто. Обшук проводився без ухвали суду через «невідкладність», хоча справа сама по собі відкрита досить давно. Цікаво, що спочатку мою машину зупинила патрульна поліція нібито для перевірки документів. І після того як я на телефоні показав свій статус у Резерв +, якась невідома людина у формі, яка стояла поруч, забрала його у мене з рук і побігла у невідомому напрямку. Після цього одразу підійшли працівники ДБР і повідомили про «невідкладний обшук»", – розповів він.

Після цього обшуки провели і вдома, але вже за ухвалою суду. Кудрицький вважає, що метою слідчих дій було отримання доступу до його телефону.