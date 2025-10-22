АМКУ підтвердив відповідність дій ПриватБанку конкурентному законодавству на ринку еквайрингових послуг

Застосування ПриватБанком єдиної плати за торговий еквайринг для внутрішньобанківських та міжбанківських платіжних операцій не суперечить законодавству.

Антимонопольний комітет України (АМКУ) закрив справу ПриватБанку, розпочату у 2021 році в межах детального дослідження ринку послуг торгового еквайрингу.

Про це інформує пресслужба Приватбанку.

Після ретельного вивчення обставин справи встановлено, що застосування ПриватБанком єдиної плати за торговий еквайринг для внутрішньобанківських та міжбанківських платіжних операцій не суперечить законодавству та обґрунтовується специфікою функціонування двох суміжних ринків – ринку емісії електронних платіжних засобів і ринку послуг торгового еквайрингу.

Відповідно до чинного законодавства банки-еквайри включають комісію інтерчейндж до плати за еквайринг у розмірі, визначеному міжнародними платіжними системами (МПС) Visa та MasterCard.

За своєю суттю, визначеною правилами МПС, інтерчейндж є комісією, дохід від якої спрямовується на розвиток культури безготівкових платежів. Отримані кошти стимулюють банки збільшувати випуск карток, пропонувати кешбеки та акційні програми, а також впроваджувати інновації.

"Ми вітаємо рішення АМКУ у справі, яка тривала понад 4 роки і вважаємо його важливим сигналом для ринку, де здорова конкуренція сприяє інноваціям. Завдяки впровадженню інноваційних сервісів, таких як "Термінал", еквайринг ПриватБанку залишається доступним навіть за відсутності електроенергії. Тож ми вдячні Антимонопольному комітету за всебічний та об’єктивний розгляд справи", – зазначив член правління ПриватБанку з питань корпоративного та малого і середнього бізнесу Євген Заіграєв.