​Київський марафон Незламності 2025: понад 13 500 учасників та 2,5 млн грн на ЗСУ

У Києві 11-12 жовтня відбувся ювілейний 15-й “ПриватБанк Київський марафон Незламності 2025” від Run Ukraine. Захід об’єднав 13508 учасників, з них 12402 вийшли на старти у Києві. Серед учасників — сотні військових та ветерани на протезах, а також бігуни з 45 країн світу, серед яких представники Британії, Франції, Чехії, Норвегії, Польщі, Німеччини, США, Іспанії. Найбільшою корпоративною командою марафону стала команда ПриватБанку, яка налічувала понад 500 учасників.

“Для ПриватБанку підтримка Київського марафону Незламності — частина нашої соціальної відповідальності і можливість поширювати безбар’єрність у суспільстві. Адже це забіг, де кожен почувається рівним. Сьогодні з нами бігли понад 50 ветеранів та військовослужбовці, які отримали поранення на фронті, бігли люди із дітьми, підкорювали свої дистанції учасники на кріслах колісних. Крім того, завдяки марафону ми змогли підтримати Збройні сили і важливі соціальні інціативи. Понад 2,5 млн гривень буде спрямовано на підтримку ССО і ще майже 2 млн ПриватБанк спрямує на потреби Superhumans завдяки “Бігозбору,” — поділився Євген Заіграєв, член правління ПриватБанку.

Попри повітряні тривоги у Києві, головний марафон країни відбувся і виконав своє головне завдання: захід вже зібрав та передав понад 2.5 мільйони гривень на великі дрони для Сил Спеціальних Операцій (ССО): 2 005 468 гривень з реєстраційних внесків та ще 552 тисячі гривень донатів на конверт.

“ПриватБанк Київський марафон Незламності — це те, що ми робимо разом: кожен досягає своєї мети, і всі ми досягаємо спільної мети. Сьогодні мета у нас одна — підтримка Збройних Сил України, підтримка усіх, хто бореться сьогодні на фронті. Дякую всім за ці 15 років разом. Сьогодні ця історія продовжується”, — прокоментував генеральний менеджер Run Ukraine Дмитро Черніцький.

12 жовтня, на старт вийшли 50 ветеранів російсько-української війни та діючі військовослужбовці, які отримали важкі поранення на фронті, вони здолали символічні 100 метрів в межах дистанції “Зроби Next Step”. Ще одним героєм події став Владислав Блажчук, ветеран війни та випускник центру реабілітації Superhumans, який вперше після поранення подолав дистанцію 42 км.