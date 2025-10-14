Міненерго: ворог завдав ударів по енергетичній інфраструктурі Харківщини та Сумщини

Ворог завдав ударів по енергетичній інфраструктурі Харківщини та Сумщини, повідомляє Міненерго.

Енергетики працюють безперервно, відновлюючи електропостачання споживачам.

Вживаються всі необхідні заходи для підтримки стабільної роботи енергосистеми.

Станом на 14 жовтня на Чернігівщині діють обмеження споживання електроенергії.

Підготовка до зимового періоду триває: здійснюються ремонтні та відновлювальні роботи на енергетичних об’єктах, формуються запаси ресурсів і посилюється захист критичної інфраструктури, щоб гарантувати безперебійне постачання електроенергії та тепла населенню.

Споживачів закликають раціонально використовувати електроенергію, особливо у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему.

Ситуація на ЗАЕС: рівень води у ставку-охолоджувачі становить 13.22 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції.