Під ударами росіян минулої доби опинилися 18 пунктів Чернігівщини

Окупанти влучили у житловий будинок та автозаправні станції.

Під ударами росіян минулої доби опинилися 18 пунктів Чернігівщини

Минулої ночі росіяни ударними безпілотниками атакували автозаправні станції у Чернігові та приміській громаді. Про це повідомив очільник Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус.

У Семенівці дрон влучив у житловий будинок. Рятувальники пожежі після обстрілів ліквідували.

Підрозділи ДСНС також завершили ліквідацію пожежі на об’єкті цивільної інфраструктури у Ніжинському районі.

Всього за минулу добу ворог 37 разів обстрілював Чернігівщину, під ударами опинилися 18 населених пунктів. Окупанти атакували область FPV-дронами та скидали вибухівку з безпілотників у прикордонних районах.

Чаус додав, що на об’єктах енергомережі Чернігівщини тривають роботи з відновлення, в області діють графіки погодинних відключень. 
﻿
