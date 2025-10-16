Ворог атакував 16 населених пунктів Запоріжжя, поранена людина

Ворог завдав майже 600 ударів по території області.

Один чоловік поранений внаслідок атаки дрона по Пологівському району Запорізької області.

Як розповів начальник ОВА Іван Федоров, 49-річний чоловік працював на тракторі на полі неподалік села Гуляйпільське, коли росіяни поцілили по техніці fpv-дроном. Трактор пошкоджений.

Упродовж доби окупанти завдали 587 ударів по 16 населених пунктах.

Війська РФ здійснили 9 авіаційних ударів по Лук'янівському, Оріхову, Єгорівці, Малій Токмачці, Солодкому, Новому та Полтавці.

381 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакував Червонодніпровку, Магдалинівку, Приморське, Степове, Гуляйполе, Новоданилівку, Малу Токмачку, Гуляйпільське, Чарівне.

3 обстріли з РСЗВ завдано по території Новоандріївки, Малої Токмачки та Полтавки.

194 артилерійських удари нанесено по території Червонодніпровки, Приморського, Степового, Гуляйполя, Новоданилівки, Малої Токмачки та Чарівного.

Надійшло 21 повідомлення про пошкодження житла.