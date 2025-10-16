До Музейного фонду України надійшов єдиний збережений в світі екземпляр літака Ан-6 та раритетний літак Ан-2П
З окупації повернули ще вісім українських дітей і підлітків

Їх переслідували за українську мову і примушували вчитися за російською програмою.

Вісім українських дітей і підлітків вдалося врятувати з окупації в межах ініціативи Bring Kids Back UA.

Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

За його словами, півторарічного хлопчика російські силовики ледь не відібрали у матері після того, як знайшли в її телефоні контакт із українським військовим. 

«Сімнадцятирічна дівчина стала свідком побиттів і допитів своїх близьких, коли до їхнього дому увірвалися російські військові. Шістнадцятирічну та тринадцятирічну сестер змушували вчитися за російською програмою, цькували за українську мову та примусово записали до так званого “двіженія пєрвих” – організації, що мілітаризує дітей і готує їх до служби в армії держави-агресора. Десятирічного хлопчика батько роками переховував удома, щоб урятувати його від примусового навчання в російській школі», - розповів Єрмак.

Він додав, що тепер усі діти отримують необхідну допомогу, відновлюють документи й поступово повертаються до нормального життя.
